Cienfuegos participa desde el lunes 16 y hasta el 22 de noviembre de 2026 en el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las Drogas y otras Sustancias Similares, iniciativa dirigida a fortalecer las acciones de prevención, control y enfrentamiento a este flagelo.

Las actividades están a cargo de los organismos que integran el Subgrupo Provincial Antidrogas y sus estructuras municipales, con el acompañamiento de mensajes informativos y de sensibilización dirigidos a la población. También se desarrollan acciones educativas en centros escolares y comunidades, orientadas a promover estilos de vida saludables, alertar sobre los riesgos del consumo de drogas y fomentar la responsabilidad colectiva.

De manera paralela, las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) y la Aduana General de la República intensificarán las labores de vigilancia, control y enfrentamiento, como parte de la respuesta integral del país ante estas conductas nocivas.

La prevención constituye una herramienta esencial para proteger a las familias, especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y para preservar la seguridad, la salud y el bienestar de la sociedad. Un barrio saludable comienza con una comunidad comprometida. La prevención del consumo de drogas es tarea de todos.