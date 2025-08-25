Conozca horario y fecha de entrada de alumnos de centros internos de Cienfuegos para curso escolar

La Dirección General de Educación en Cienfuegos dio a conocer el cronograma de entrada de los estudiantes de los centros internos para el inicio del curso escolar 2025-2026.
A continuación ofrecemos la relación de los centros, la fecha y el horario de recogida.
-IPVCE Carlos Roloff Mialofsky
Cumanayagua
Sábado 30 de agosto
9:00am
-IPI 5 de Septiembre
Cienfuegos
Sábado 30 de agosto
10:00am
-IPI José Gregorio Martínez
Cienfuegos
Sábado 30 de agosto
10:00am
– Centro Mixto Félix Varela
Cumanayagua
Sábado 30 de agosto
10:00am
-Centro Mixto Batalla Sta. Clara
Cumanayagua
Sábado 30 de agosto
11:00am
-Centro Mixto Ramón López
Aguada
Domingo 31 de agosto
8:00am
-Centro Mixto Juan B. Jiménez
Palmira
Domingo 31 de agosto
9:00am
-Centro Mixto Orestes Jiménez
Lajas
Domingo 31 de agosto
9:00am
-Centro Mixto Virgilio González
Abreus
Domingo 31 de agosto
9:00am
-Centro Mixto Owen Fundora
Rodas
Domingo 31 de agosto
10:00am
-Centro Mixto Armando Mestre
Cumanayagua
Domingo 31 de agosto
10:00am
-Centro Mixto Félix E.Aguada
Abreus
Domingo 31 de agosto
10:00am
-Escuela Pedagógica Octavio García
Cienfuegos
Domingo 31 de agosto
11:00am
-Centro Mixto Dionisio San Román
Aguada
Domingo 31 de agosto
2:00pm
-Centro Mixto Hnos. Valladares
Cienfuegos
Domingo 31 de agosto
4:00pm
-Escuela Especial Osvaldo Cabrera
Palmira
Lunes 1 de septiembre
7:00am
-Escuela Especial Camilo Cienfuegos Gorriarán
Abreus
Domingo 31 de agosto
7:00am
-Escuela Especial Julio Antonio Mella
Aguada
Lunes 1 de septiembre
7:00am
-Escuela Especial Dionisio San Román
Cienfuegos
Lunes 1 de septiembre
7:00am
-Escuela Especial Onorio Navarro
Cumanayagua
Lunes 1 de septiembre
8:00am