Conozca horario y fecha de entrada de alumnos de centros internos de Cienfuegos para curso escolar

La Dirección General de Educación en Cienfuegos dio a conocer el cronograma de entrada de los estudiantes de los centros internos para el inicio del curso escolar 2025-2026.

A continuación ofrecemos la relación de los centros, la fecha y el horario de recogida.

-IPVCE Carlos Roloff Mialofsky

Cumanayagua

Sábado 30 de agosto

9:00am

-IPI 5 de Septiembre

Cienfuegos

Sábado 30 de agosto

10:00am

-IPI José Gregorio Martínez

Cienfuegos

Sábado 30 de agosto

10:00am

– Centro Mixto Félix Varela

Cumanayagua

Sábado 30 de agosto

10:00am

-Centro Mixto Batalla Sta. Clara

Cumanayagua

Sábado 30 de agosto

11:00am

-Centro Mixto Ramón López

Aguada

Domingo 31 de agosto

8:00am

-Centro Mixto Juan B. Jiménez

Palmira

Domingo 31 de agosto

9:00am

-Centro Mixto Orestes Jiménez

Lajas

Domingo 31 de agosto

9:00am

-Centro Mixto Virgilio González

Abreus

Domingo 31 de agosto

9:00am

-Centro Mixto Owen Fundora

Rodas

Domingo 31 de agosto

10:00am

-Centro Mixto Armando Mestre

Cumanayagua

Domingo 31 de agosto

10:00am

-Centro Mixto Félix E.Aguada

Abreus

Domingo 31 de agosto

10:00am

-Escuela Pedagógica Octavio García

Cienfuegos

Domingo 31 de agosto

11:00am

-Centro Mixto Dionisio San Román

Aguada

Domingo 31 de agosto

2:00pm

-Centro Mixto Hnos. Valladares

Cienfuegos

Domingo 31 de agosto

4:00pm

-Escuela Especial Osvaldo Cabrera

Palmira

Lunes 1 de septiembre

7:00am

-Escuela Especial Camilo Cienfuegos Gorriarán

Abreus

Domingo 31 de agosto

7:00am

-Escuela Especial Julio Antonio Mella

Aguada

Lunes 1 de septiembre

7:00am

-Escuela Especial Dionisio San Román

Cienfuegos

Lunes 1 de septiembre

7:00am

-Escuela Especial Onorio Navarro

Cumanayagua

Lunes 1 de septiembre

8:00am