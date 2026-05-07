EE.UU. dicta medidas adicionales contra empresas clave de la economía cubana

Washington confirma su intención genocida contra Cuba, señala canciller Bruno Rodríguez

«Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país».

En esos términos se pronunció hace sólo unos minutos el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, tras conocerse que el Departamento de Estado impuso sanciones a una persona y a dos entidades adicionales relacionadas con empresas clave para la economía nacional.

Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra #Cuba, el gobierno de #EEUU confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país. Su actuación descansa en la confianza de… pic.twitter.com/2ShRlosiBG — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 7, 2026

Las sanciones apuntan al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) y su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina ‌Lastres ‌Morera, y a la Moa Nickel SA, una empresa conjunta entre Sherritt International Corp, con sede en Toronto, y la Empresa Cubana de ‌Níquel.

Tras la publicación, la minera canadiense Sherritt, que extrae níquel y cobalto en Cuba desde la década de 1990, anunció este jueves la suspensión inmediata de su participación en empresas mixtas en la isla debido a las más recientes sanciones de Estados Unidos contra La Habana.

«Tras consultar con sus asesores, Sherritt ha suspendido su participación directa en las actividades de empresas conjuntas en Cuba, con efecto inmediato», señaló un comunicado de la empresa. Advierte que aunque aún no ha sido sancionada por Washington, «dicha designación podría producirse en cualquier momento».

Sherritt extrae níquel y cobalto en Moa,provincia de Holguín, y participa desde 1991 en la empresa mixta Moa Nickel S.A. junto con el Estado cubano.

El 1 de mayo el presidente Donald Trump anunció un endurecimiento de las sanciones contra Cuba, afirmando que la isla -situada a 150 kilómetros de la costa de Florida- continúa representando «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Estas nuevas sanciones apuntan específicamente a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano, así como a individuos y entidades involucrados en los sectores energético y minero. (Con información del diario mexicano La Jornada y redes sociales)