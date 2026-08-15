El cine hecho poesía en esta edición de la Feria del Libro

Etapas del séptimo arte en Cuba vistas desde una mirada lírica fue la propuesta presentada por Ediciones ICAIC en su estand de la Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH), gracias al volumen “Escuchando en la oscuridad”, una compilación del escritor Virgilio López Lemus, Premio Nacional de Literatura 2025.

Mercy Ruiz, directora de Ediciones ICAIC, señaló que desde la casa de López Lemus surgió la idea de hacer este libro, teniendo en cuenta que este escritor contaba con las herramientas necesarias para armar por primera vez un volumen sobre el cine, pero desde la poesía; al tiempo que puntualizó que esta obra de 43 poemas e igual número de autores, fue resultado de un importante proceso investigativo del antologador.

Ruiz añadió que “Escuchando en la oscuridad” prestigia el quehacer de la editora perteneciente al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, no solo por la presencia de Virgilio, sino también por los escritores destacados que a través de sus textos han formado parte de este material.

López Lemus destacó que la vinculación del cine cubano con la poesía es histórica, porque desde décadas anteriores han existido evidencias sobre la relación entre estas dos formas de expresar emociones.

Dijo que la compilación de los versos no fue una tarea fácil, porque, además del proceso de selección, cada poema estuvo expuesto a una intensa revisión efectuada por los editores; y al mismo tiempo manifestó que es una antología meritoria por cada personalidad de las letras que está presente.

Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura en 2001 y destacada escritora cuya obra fue incluida en el libro, expuso que es importante que la poesía como género literario permita en sus líneas la entrada de otras manifestaciones como el cine, tan rico en expresividad y sentimiento.

Otro de los presentes, Luciano Castillo, Premio Nacional de Cine 2025 y director de la Cinemateca de Cuba, comentó sobre lo valioso que es este volumen, porque desde la belleza de las palabras recoge páginas importantes del séptimo arte en el país; al tiempo que deviene un homenaje a esas figuras relevantes que dejaron su huella delante y detrás de las cámaras.

“Escuchando en la oscuridad” compila poetas que no solo han escrito versos relativos al cine; también integran un conjunto donde la diferencia generacional y estética no es lo esencial, sino la directa relación con las artes cinematográficas en diversas vertientes expresivas; y reúne casi todos los poemas aparecidos en la revista Cine Cubano, desde su fundación en 1960, junto a otros autores con textos inéditos o no, sobre el interés temático del volumen.

El lector hallará obras poéticas de honda cosmovisión como Scarlett, de Rafael Alcides, Sobre el nudo del cuco, de Hernández Novás, y La balada de Jack y Ennis, de Alberto Acosta-Pérez, entre las más intensas; resumiendo lo que el cine representa en la existencia y espiritualidad.

Participaron en este encuentro, efectuado en la sede principal de la FILH en la Estación Cultural de Línea y 18, diferentes personalidades de las letras y cultura cubanas.