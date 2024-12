Imagen de archivo de Lady Gaga en una actuación en Philadelphia (EEUU). EFE/EPA/David Muse

Tras un año mayoritariamente femenino en lo discográfico, no parece que el mando musical de 2025 vaya a cambiar mucho de género: con la salvedad de The Weeknd y Manuel Carrasco, muchos de los grandes lanzamientos confirmados tendrán nombre de mujer, como Lady Gaga, Miley Cyrus, Lana del Rey, Aitana y Lola Índigo.

De ellas, la coprotagonista de ‘Joker: Folie à Dieux’ prometió lanzar en febrero (sin fecha concreta) su séptimo disco, el que supondrá su ansiado retorno a lo «mainstream», mientras que Cyrus anticipó que este próximo año editará el disco conceptual ‘Something Beautiful’, muy inspirado por ‘The Wall’ de Pink Floyd, «pero con un mejor vestuario, más glamuroso y lleno de cultura pop».

Menos seguros, pero bastante posibles, aparecen un posible disco complementario de The Cure a ‘Songs of a Lost World’, publicado este noviembre tras 16 años de espera (Robert Smith llegó a declarar que quizás podría ver la luz en verano), y el anunciado por Chris Martin como último trabajo de Coldplay.

Rosalía mantiene el misterio

En el terreno de la incertidumbre entran los prolíficos Bad Bunny (en octubre se cumplió un año de su último disco), Bruno Mars (el no muy fiable The Sun publicó que prepara disco y gira para 2025) y Taylor Swift (los ocho meses transcurridos desde ‘The Tortured Poets Department’ se antojan muchos para sus fans).

En ese grupo está también Madonna, que se ha fotografiado recientemente con el productor Stuart Price en el estudio ante lo que promete como una secuela de su ‘Confessions On A Dance Floor’.

También la española Rosalía reconoció en una entrevista el pasado mes de septiembre que anda volcada en su cuarto álbum. «Ha sido un proceso. He cambiado mucho, pero al mismo tiempo sigo dándole vueltas a las mismas cosas», afirmó a Highsnobiety, mientras la colombiana Karol G desveló que desde mediados de 2023 andaba preparando la continuación de ‘Mañana Será Bonito’.

Discos con fecha de lanzamiento

Entre los que sí tienen ya fecha cerrada, figuran en enero los nuevos trabajos de Franz Ferdinand (‘The Human Fear’) y Ringo Starr (con un disco de country, ‘Look Up’), ambos el día 10, los de FKA Twiggs (‘EUSEXUA’) y Mogwai (‘The Bad Fire’) el 24, o Manic Street Preachers (‘Critical Thinking’), el día 31.

Ese mismo mes, también el 24, llegará por parte de The Weeknd, el segundo artista mundial por reproducciones mensuales en Spotify, el esperadísimo ‘Hurry Up Tomorrow’, que cierra la trilogía que dedicó a temas más existenciales y autorreferenciales y que abrió con ‘After Hours’ (2020) y continuó con ‘Dawn FM’ (2022).

El 7 de febrero habrá álbum de Olly Alexander (‘Polari’), el 14 de Alessia Cara (‘Love & Hyperbole’) y Lacuna Coil (‘Sleepless Empire’), el 21 de Sam Fender (‘People Watching’), Tate McRae (‘So Close to What’) y The Wombats (‘Oh! The Ocean’), mientras que el 28 de marzo llegarán The Darkness (‘Dreams on Toast’).

En 2024 no llegó ‘Lasso’, el trabajo de «country» que había comprometido Lana del Rey, pero la diva de los relatos melancólicos por antonomasia ha anunciado que el 21 de mayo habrá un disco titulado ‘The Right Person Will Stay’.

La cantante y compositora estadounidense Lana del Rey, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García.

Nuevos trabajo de artistas españoles

En lo que se refiere a España, Universal ha confirmado a EFE el lanzamiento sin fecha exacta aún de nuevos LP de Manuel Carrasco (de probable título ‘Salvaje’ como su anunciada gira), Vanesa Martín, Antonio Orozco, Pablo López, Morat y dos de las principales solistas femeninas del país, Lola Índigo y Aitana.

Pablo Alborán, que se estrenará como actor, ha publicado numerosas imágenes en el estudio volcado en crear nuevas canciones, como ese ‘Palmeras en el jardín’ que Alejandro Sanz adelantó como anticipo de su primer álbum de la mano de Sony, quien también confirma otro LP de Leiva.

Tampoco tienen fecha definitiva ni el nuevo disco de Rigoberta Bandini, ni el de Soleá Morente junto a Guille Milkyway. Precisamente el impulsor de La Casa Azul también confirmó a EFE que tiene «suficientes canciones grabadas como para lanzar más de un disco» en 2025, el primero desde ‘La gran esfera’ (2019), pero que no se ha impuesto plazos para terminarlo.

Cerrados están los lanzamientos el 17 de enero de ‘Brindis’ de Cala Vento (el grupo que arrasó en los últimos Premios de la Música Independiente), el 31 de enero del debut homónimo del prometedor grupo Vicente Calderón y de ‘Si abro los ojos no es real’ de Amaia, el 7 de febrero de ‘Dolce Vita’ de Amaral, el primero en cinco años, y el 21 de ese mes el de ‘Lento ternura’ de Zahara.

En marzo habrá reedición del emblemático ‘Pafuera telarañas’ de Bebe por su 20 aniversario y novedades por parte de Valeria Castro (‘El cuerpo después de todo’), Ilegales (‘Joven y arrogante’), Marc Seguí y Chucho, entre otros.

Bunbury lanzará disco inédito en abril, al igual Veintiuno y Sexy Zebras. En mayo lo harán Samantha Hudson y Killer Barbies, que celebran sus 30 años en la música con ‘El pop se autordestruirá en 4,3,2,1’, aunque habrá que esperar a después del verano para escuchar a La La Love You, Miss Caffeina, Camela y el álbum de colaboraciones de Loquillo.