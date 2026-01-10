Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Internacional

El mundo en alerta: ¿cómo reaccionó la ONU ante los últimos acontecimientos en Venezuela?

PorSputnik Mundo

Ene 10, 2026 #ONU, #Venezuela

El reciente ataque que EEUU lanzó contra Venezuela, junto con el secuestro del presidente constitucional, así como las aspiraciones de Washington de hacerse con el petróleo del país caribeño, provocaron una fuerte reacción a nivel mundial, incluida la ONU, que instó a respetar el derecho internacional y buscar una salida basada en el diálogo.

Conoce lo clave de la posición expresada desde la ONU para el día:

-El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó la soberanía de Venezuela sobre sus recursos naturales y criticó a Washington por vulnerar el derecho internacional al llevar a cabo su operación, según la Cancillería venezolana.

-Las acciones de EEUU «crean un peligroso precedente para las relaciones internacionales y suscitan preocupación por sus consecuencias para la región de América Latina y el Caribe», agrega el comunicado del ente diplomático venezolano, citando a Guterres.

-«El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano», sostuvo el portavoz del secretario general, Stephane Dujarric.

-La intervención militar de EEUU en Venezuela vulnera un principio fundamental del derecho internacional, según el cual los Estados «no deben recurrir a la fuerza para imponer sus reivindicaciones territoriales o políticas», escribió el alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Turk, en su cuenta de X.

Por Sputnik Mundo

Entrada relacionada

Internacional

Senado de EEUU podría limitar poderes de Trump contra Venezuela

Ene 8, 2026 Prensa Latina
Internacional

Confirman detención de petrolero ruso por parte de los Estados Unidos

Ene 7, 2026 Cubadebate
Cienfuegos Internacional

Campesinos condenan desde Cienfuegos agresión militar a Venezuela

Ene 7, 2026 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión