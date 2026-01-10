El mundo en alerta: ¿cómo reaccionó la ONU ante los últimos acontecimientos en Venezuela?

El reciente ataque que EEUU lanzó contra Venezuela, junto con el secuestro del presidente constitucional, así como las aspiraciones de Washington de hacerse con el petróleo del país caribeño, provocaron una fuerte reacción a nivel mundial, incluida la ONU, que instó a respetar el derecho internacional y buscar una salida basada en el diálogo.

Conoce lo clave de la posición expresada desde la ONU para el día:

-El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó la soberanía de Venezuela sobre sus recursos naturales y criticó a Washington por vulnerar el derecho internacional al llevar a cabo su operación, según la Cancillería venezolana.

-Las acciones de EEUU «crean un peligroso precedente para las relaciones internacionales y suscitan preocupación por sus consecuencias para la región de América Latina y el Caribe», agrega el comunicado del ente diplomático venezolano, citando a Guterres.

-«El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano», sostuvo el portavoz del secretario general, Stephane Dujarric.

-La intervención militar de EEUU en Venezuela vulnera un principio fundamental del derecho internacional, según el cual los Estados «no deben recurrir a la fuerza para imponer sus reivindicaciones territoriales o políticas», escribió el alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Turk, en su cuenta de X.