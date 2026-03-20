El mundo se movilizará por Cuba este 21 de marzo

Este sábado arribará a la isla una parte importante del convoy de apoyo solidario «Nuestra América», fecha que por consenso ha sido designada como Día Internacional de la Solidaridad con Cuba.

En conferencia de prensa con algunos de los organizadores de esa iniciativa, que ha reunido a alrededor de medio millar de activistas de más de 30 países del mundo en representación de todos los continentes, se informó que ese día se prevén manifestaciones en calles, plazas y parques en diferentes ciudades de todo el planeta.

En sus perfiles en redes sociales, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez saludó hoy la llegada a Cuba de nuevos grupos solidarios del Convoy.

«Conmueve el valor de estos amigos de todas las edades, dispuestos a correr nuestra misma suerte en un momento difícil y desafiante para el país (…) Hermosa lección de dignidad y humanismo que la heroica Cuba agradece y no olvidará jamás. Bienvenida la ternura de los pueblos», escribió el mandatario.

Saludamos llegada a #Cuba de nuevos grupos solidarios del Convoy «Nuestra América». Conmueve el valor de estos amigos de todas las edades, dispuestos a correr nuestra misma suerte en un momento difícil y desafiante para el país. Admira también su generoso desprendimiento, al… pic.twitter.com/gFaOzBAVDD — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 20, 2026

Por la forja de un Frente Internacional de Solidaridad con Cuba

David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, reafirmó la necesidad de forjar, a partir de este gesto, un Frente Internacional de Solidaridad con Cuba que agrupe el sentir solidario de millones de personas en todo el mundo, ante los esfuerzos de la actual administración norteamericana por recrudecer su política de cerco contra la mayor de las Antillas y aislar a la nación caribeña del resto de la comunidad internacional.

Adler transmitió la profunda gratitud de los colectivos con el pueblo cubano por el abrazo y la bienvenida a los activistas a la vez que han podido palpar las consecuencias humanas invaluables de la crisis iniciada y agravada por el bloqueo impuesto a la isla.

Comentó que frente al peligro que suponen las ambiciones imperialistas de Washington no se puede ignorar un sistema de castigo colectivo contra todo un pueblo que intenta someterlo por la miseria y las carencias, lo cual, valoró, es un crimen contra toda la humanidad.

«El continente se encuentra ante un momento particularmente duro de la historia del hemisferio, en que un imperio pretende recolonizar las Américas y en ese escenario toca cerrar el paso, el convoy Nuestra América será la chispa para una movilización mucho mayor», enfatizó.

No aceptarán otra Gaza en el planeta

Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum, de Estados Unidos, afirmó que ha llegado 00la hora de desafiar el bloqueo, poner los cuerpos y vidas de los activistas junto al pueblo cubano y decir que no aceptaran otra Gaza en el planeta.

Añadió que apelan al coraje y valentía propia de los cubanos, para enfrentar esa amenaza a la paz y la seguridad global, con la convicción de que si se le da la espalda a la mayor de las Antillas en estos momentos se le dará la espalda a la humanidad.

Se refirió además a un donativo, valorado en medio millón de dólares en paneles solares y equipos acompañantes, que aunque el país norteamericano otorgó una licencia especial, el bloqueo no permite que ninguna empresa de envíos lo realicé directamente de Cuba a Estados Unidos, por lo cual fue necesario recurrir a un tercer país, encareciendo así los costos.

Ambos líderes coincidieron en la prioridad de cambiar el relato hacia lo interno del imperio y concienciar a las personas de la situación para posicionar a la opinión pública contra este crimen.

Esta visión se corresponde con la apreciación de la eurodiputada Emma Fourreau, quien apuntó que frente a la ofensiva del imperialismo es la amistad y solidaridad entre los pueblos.

En la conferencia se encontraron presentes los también eurodiputados Marc Botenga e Ilaria Salis, así como otros integrantes del convoy que se encuentran ya por estos días en La Habana.