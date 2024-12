El reto de interpretar a César: Reytel Oro se confiesa

(Escrito por: Ivón Peñalver)

En medio de los múltiples compromisos laborales que ocupan el presente de Reytel Oro, esta periodista le agradece la posibilidad de dialogar sobre César, el polémico personaje que interpreta en la telenovela Renacer.

Más bien callado, siempre reflexivo y temeroso, pero con un claro sentido de la familia, César llega a la telenovela de la mano de este joven actor que ha sabido convencer, incluso desde la desaprobación de algunos televidentes por sus acciones. Sobre los motivos y matices de este personaje, va esta entrevista:

Reytel, asumes uno de los personajes más polémicos de Renacer. ¿Cómo llegaste a la telenovela?

«Pues sí, lo es. Llegué a Renacer a través de un casting. Reinaldo Castañeda, director de GPS Teatro y con quien ya había trabajado, me convocó. Participé para el personaje de César y, felizmente, fui seleccionado».

¿Cuánto te exigió un personaje como César?

«Todos los personajes que he interpretado son muy exigentes, nunca se toman a la ligera. En este caso, al ser tan polémico y con matices que no son del agrado general del público de telenovelas, me hizo pensar mucho. César es inestable y contradictorio, y justo esa dualidad me interesó más. Interpretarlo se convirtió en un reto.

«Es un personaje que ama a su familia y tiene un lado agradable, por lo que no todo en él es negativo. Es un buen personaje, lleno de matices y colores para trabajar».

¿Qué aspecto de su personalidad te resultó más difícil de asumir?

«Lo más difícil fue su inmadurez, que roza con la falta de amor propio».

Para un actor como tú, que ha trabajado en teatro y cine, ¿qué lugar ocupa la televisión en tu carrera y qué significa César en este momento?

«En realidad, todos los medios me gustan. Cada uno tiene su técnica y su forma específica de abordarlos. La televisión me ha dado visibilidad; las personas me reconocen, me saludan y eso me hace feliz con la vocación que escogí para mi vida.

«Al ser César un personaje tan contradictorio y polémico, me siento complacido de darle vida porque es muy diferente a mí. Como aún no sé qué final le reservó nuestra directora, puede que las personas me odien o me amen. No sé si César logrará redimirse, pero lo cierto es que hay personas así, que, a pesar de sus carencias y desequilibrios, siempre encuentran a alguien que las comprenda. Al menos, yo quiero creer eso».

¿Cómo desearías que el público entendiera a César?

«Me gustaría que lo vieran como alguien inmaduro y contradictorio, pero también amoroso. Eso lo convierte en un ser humano común.

«César es un personaje de ficción, y los giros que le dieron el guionista y la directora han logrado que se hable de él, lo cual significa que no lo estamos haciendo mal. Si bien es cierto que crea polémica, eso enriquece la trama de la novela. Todas sus locuras y ‘meteduras de pata’ son provocadas por amor».

Qué bien este actor ha logrado internarse en la piel de un personaje al cual defiende como a sí mismo, a pesar de los rasgos que distan de él como individuo. Lo cierto es que Reytel Oro, con una mesura loable y bien avalada por los matices psicológicos de César, se ha “colado” en los hogares cubanos en el horario de la telenovela, para bien.

Con dos propuestas de largometrajes en el horizonte, la ruta de este joven actor no termina aquí. Sin duda, aún queda tela por cortar para aplaudir y agradecer esta convincente interpretación de los quiénes, cómos y porqués de César.