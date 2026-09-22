Artes Escénicas Cultura

El «Terry» inicia Temporada de la Danza con dos funciones del Folclórico Nacional

Redacción Perlavisión 22 de septiembre de 2026 No hay comentarios

El Teatro Tomás Terry, de Cienfuegos, inicia su Temporada de la Danza 2026 con la presentación del Conjunto Folclórico Nacional (CFN), que subirá las obras «Julián» y «Bara» a las tablas de la Sala Principal el sábado 26 y el domingo 27, en funciones que comenzarán a las 5:00 p.m.

«Julián» es una obra que tomando como ejemplo a la columbia defiende la libertad de géneros y cuestiona el machismo.
Denuncia lo lamentable que resulta ver a las mujeres reproducir los pasos, dinámicas y destrezas de los hombres practicantes de esta danza, hecho que las coloca a ellas en un plano banal y poco estético.

«Bara» se basa en una investigación coreográfica enfocada en los conceptos filosóficos de las divinidades Eshú y Elegbá, que enfatiza en la práctica cotidiana más que en la perspectiva mitica-religiosa.

La pieza pretende lograr una identificación de los orishas a partir de escenas de la vida social como son la ley, la mendicidad, la inocencia y la sabiduría.

Ambas creaciones son de la autoría de Leivan García Valle, director de la compañía, quien asume la dirección artística y general, en tanto la música original fue compuesta por Javier Iha Rodríguez .
Las entradas por valor de 30 pesos podrán adquirirse en la taquilla del propio coliseo a partir de este jueves 24 en el horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.