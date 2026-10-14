El Vaticano confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón

El papa León XIV se recupera en un hospital de Roma tras una cirugía “exitosa” para extirpar parte de su pulmón derecho, donde se detectó un tumor canceroso, según un comunicado del Vaticano.

El Vaticano anunció este martes por la noche que la cirugía había concluido “según lo previsto” y que León “regresó a su habitación”.

“El Santo Padre se sometió a una cirugía torácica tal como estaba programado”, declararon el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora tras finalizar la intervención. “Para ampliar el alcance del procedimiento, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía asistida por video”.

Un examen posterior del lóbulo reveló indicios de adenocarcinoma pulmonar, un tipo común de cáncer de pulmón, señalaron. Todo el procedimiento duró unos 90 minutos.

La cirugía tuvo lugar este martes por la tarde en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en el noroeste de Roma, un centro médico privado con una larga vinculación con el Vaticano. Esta es la primera hospitalización de León desde el inicio de su pontificado.

El pontífice, de 71 años, dijo el domingo a la multitud reunida en la plaza de San Pedro que los médicos habían descubierto un “nódulo” en su pulmón y le habían aconsejado extirparlo. León señaló que el tumor había sido detectado “en una etapa muy temprana” y estaba “bien delimitado”.

El pontífice canceló todos sus actos públicos hasta el 20 de octubre.

“Las cirugías para extirpar un nódulo suelen ser mínimamente invasivas y presentan una baja tasa de complicaciones”, afirmó el Dr. Matthew Triplette, director médico del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón y especialista en medicina pulmonar y de cuidados intensivos. Añadió que los pacientes normalmente permanecen hospitalizados unos días y luego continúan su recuperación en casa.

“Estas cirugías para extirpar el nódulo suelen ser mínimamente invasivas y conllevan un bajo riesgo de complicaciones”, dijo Triplette a CNN antes de que se confirmara el diagnóstico del papa. “Si se trata de cáncer, el pronóstico es bastante favorable, con una supervivencia sin enfermedad a cinco años superior al 80% en las etapas más tempranas del cáncer de pulmón de células no pequeñas”.

El Vaticano seguirá funcionando mientras el papa esté hospitalizado, aunque todo lo que requiera su firma deberá posponerse. Un portavoz declaró el domingo que el papa necesitará aproximadamente una semana para recuperarse de la operación.

El Vaticano no tiene normas específicas sobre cómo se transfiere el liderazgo de la Iglesia católica en caso de que el papa quede incapacitado. Incluso si está inconsciente y en tratamiento quirúrgico, el pontífice conserva la plena autoridad papal.

Tanto el papa Francisco como el papa Juan Pablo II emitieron leyes y declaraciones mientras estaban hospitalizados. Las operaciones diarias del Vaticano ya están a cargo de un equipo aparte.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, declaró este martes a los medios italianos que todo el clero católico está rezando por la buena salud del papa.

“Nos impresionó la serenidad con la que el papa anunció este procedimiento”, dijo Parolin. “Esperamos que pueda resolver este asunto lo antes posible. Confiamos en él, pero, por supuesto, lo apoyamos con nuestras oraciones”.

(Con información de CNN en Español)