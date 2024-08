Las recetas de Elisa

Conocí a Elisa Perdomo Pérez hace ya algunos años, cuando aquel empuje que dimos a la agroecología y ella figuraba entre las primeras mujeres –y practicantes- que echaba pie en tierra por esas prácticas, al considerarlas como esenciales para lograr resultados.

En ese desandar profesional de quienes buscamos la noticia, uno olvida rostros e incluso nombres que son sustituidos por la inmediatez, pero que siempre regresan los recuerdos cuando el propio decurso nos devuelve los primeros entrevistados, las primeras imágenes y las primeras impresiones.

Así me ocurrió con Elisa, al redescubrirla en el programa Recetas de vida, de Perlavisión y aquella ágil, decidida y entusiasta mujer cienfueguera se me aparece a punto de cumplir sus 80 años de edad y continúa la misma diligencia, con la misma pasión y el mismo convencimiento de años anteriores. Ni ella puede imaginar qué satisfacción me produjo…

Cuenta continuar como facilitadora agroecológica de la Cooperativa de Créditos y Servicios Manuel Ascunce Domenech, de Cienfuegos. “Casi siempre cuando las personas llegan a cierta edad se autolimitan, pero a mi me gusta salir, cultivar amistades y tengo muchísimos contactos por Facebook, con quienes comparto recetas de cocina, de cómo hacer encurtidos y también me siento en mi máquina de coser”.

Elisa da sus recetas de existencia para el público y como primera meta al arribar a la tercera edad, lo esencial es querer vivir. Su principal entretenimiento son las plantas, las que cada mañana cuida con esmero y lo evidencia el tener en su jardín unas 100 especies… como mismo la conocí hace dos décadas atrás.

Dice que hizo un pequeño vivero para vender algunas, pero le ha sido imposible, porque además del cariño que les profesa –habla, les canta y hasta acaricia su creación-, “a casa vienen muchas personas con los mismos intereses por la agroecología y se marchan con un regalo, para multiplicar especies y los conocimientos”.

Así mismo conocí a Elisa, cada uno de los que integramos aquel equipo de trabajo para la televisión local, nos marchamos de su casa-vivero-jardín, con diferentes tipos de plantas y el bichito de cómo crear fertilizantes propios, vigorizantes, cómo encurtir vegetales y nos convenció – o terminó de convencer- de que lo más importante es cuidar la tierra, porque nos da una riqueza inagotable.

Entre sus recuerdos guarda el haber conocido personalmente a Fidel, fue la mejor campesina del país, así como representó a Cuba en el exterior y en foros nacionales de agroecología, de ahí que cierre su comparecencia una vez ante las cámaras, con la convicción de que la vida le ha dado más satisfacciones que disgustos…

…no imagina Elisa Perdomo mi agrado de volver a verla, siempre dispuesta a compartir recetas y vital, como toda gente buena y ella si que es de las buenas de verdad…