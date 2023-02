En Cienfuegos ocurrieron menos accidentes laborales en 2022, pero…

Escucha la Nota Escucha la Nota

Durante el 2022 ocurrieron en la provincia de Cienfuegos 31 accidentes laborales, 21 menos que en el año precedente. No obstante, las vulnerabilidades persisten y aún la salud y seguridad en el trabajo (SST) no tienen el papel relevante que les corresponden, ni la atención priorizada por parte de las administraciones y las direcciones sindicales en todas las entidades.

De esa cifra de hechos acaecidos, cuatro resultaron fatales, dos de ellos en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, uno en la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y uno en el sector no estatal.

En una evaluación realizada sobre ese asunto en la reunión ordinaria del secretariado ejecutivo del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), expresaron que en aras de cumplir el objetivo número nueve del XXI Congreso de esa organización, se ha fortalecido la integración y el vínculo con los organismos rectores, o sea, las direcciones de Trabajo y Seguridad Social y Salud Pública; el Departamento de Bomberos y el de Tránsito, ambos del Ministerio del Interior (Minint), y la Comisión de Vialidad, del Consejo de la Administración (CAP), lo que ha permitido atender ese importante asunto con una visión más abarcadora.

Sin embargo, en algunos centros laborales perduran peligros que pueden provocar accidentes y en muchos no se ejecuta con la responsabilidad y seriedad debidas el presupuesto para la compra de medios de protección con la calidad adecuada, según las características de cada labor.

En la reunión se planteó que en ocasiones se suministran esos medios, (presentan ofertas muy bajas en el mercado) a los trabajadores, pero no los utilizan ni se les exige que lo hagan, lo que puede ser causante también de diferentes sucesos.

Las causas de los accidentes ocurridos en 2022 en el territorio cienfueguero tienen carácter técnico, organizativo y de conducta personal.

Para implementar lo legislado en la Ley 116, Código de Trabajo y lo acordado en los convenios colectivos sobre la seguridad y salud laborales quedan aspectos por mejorar, relacionados con el diagnóstico de los riesgos, la determinación exacta de las responsabilidades de cada quien y el aseguramiento de los medios de protección individuales, muchos de los cuales son confeccionados, con la calidad adecuada, por cuentapropistas en diferentes localidades del país.

Leovanys Ávila Góngora, miembro del secretariado nacional de la CTC, al referirse al tema, expresó que ha disminuido la exigencia del sindicato para cumplir lo que está establecido al respecto. Consideró de grave que no se no se ejecute el presupuesto para la adquisición de los medios de protección o no se exija que se usen como está establecido.

Indicó que deben rescatarse los inspectores sindicales de SST y lograr que funcionen y desempeñen con eficacia el papel que les corresponde.

Agregó que la atención a tan importantes aspectos no puede circunscribirse a la jornada nacional que se realiza en el mes de noviembre de cada año, y apuntó que existen empresas que eliminaron de la plantilla de empleados al especialista en SST, lo cual es un serio error.

Tan importante asunto requiere mayor rigor, control y exigencia, manifestó.

Por: Ramón Barreras Ferrán / Periódico Trabajadores