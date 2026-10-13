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Entrevista del Ministro de Energía y Minas a la Agencia Reuters

Agencia Cubana de Noticias 13 de octubre de 2026 No hay comentarios Vídeo

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, habló durante una entrevista con la Agencia Reuters sobre las complejas circunstancias en que se desenvuelve la generación de electricidad en el país, en medio de un férreo bloqueo petrolero estadounidense que obliga a cortes continuos y prolongados en el servicio eléctrico.

En ese mismo escenario, de la O Levy, aseguró que el gobierno cubano y los sectores encargados impulsan la energía renovable, sobre todo fotovoltaica; además de seguir trabajando en el uso y optimización del crudo nacional.

La ACN reproduce íntegramente la entrevista en formato audiovisual producida por la agencia inglesa.

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