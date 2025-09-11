Perlavisión

Enlaza al SEN la Unidad No. 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos

PorOnelia Chaveco (ACN Cienfuegos)

Sep 11, 2025 #Cienfuegos, #desconexión del sistema eléctrico, #restablecimiento
La Unidad No. 3 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de la provincia de Cienfuegos, sincronizó esta mañana al Sistema Electronergético Nacional, con lo cual aporta más estabilidad a la generación eléctrica de Cuba, luego de la desconexión total del miércoles último.

Reportes de los perfiles de la Unión Eléctrica y del Ministerio de Energía y Minas confirman que esta planta cienfueguera se mantiene en línea junto a otras cinco unidades, además de Energas Varadero y Boca de Jaruco, así como los motores del Mariel, mientras continúa proceso de arranque de la Antonio Guiteras, de Matanzas

En este minuto la Unidad No. 3 prosigue su proceso de incremento de carga, la cual puede llegar hasta 158 MW, según su capacidad.

En otro orden, se ha restablecido el servicio eléctrico en 26 de los 81 circuitos de Cienfuegos, beneficiando a 57 mil 727 clientes (30.34 MW), lo que representa el 35% de la provincia.

Funcionan dos microsistemas y se aseguran los servicios vitales de salud a cinco hospitales.

El parte del Gobierno Provincial indica que el municipio más afectado es Cumanayagua, porque no han podido restablecer el servicio eléctrico a Breñas-Codicia, los dos circuitos urbanos, Barajagua, El Tablón -Crespo, Entronque-Crucecitas y Camilo Cienfuegos.

Se han establecido las prioridades y el grupo de trabajo temporal creado trabajará para garantizar los servicios vitales imprescindibles y asegurar la consolidación del subsistema priorizando los circuitos aún pendientes y los necesarios para la economía y la población.

Licenciada en Periodismo. Master en Estudios Socioculturales. Periodista de la Agencia Cubana de Noticias.

