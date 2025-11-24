Lamentan fallecimiento del destacado músico Enrique Álvarez

En la madrugada de este lunes falleció en La Habana el maestro, compositor, arreglista y notable violinista cubano Enrique Álvarez, creador y líder desde el año 1992 de su Orquesta Charanga Latina, según dio a conocer el Instituto Cubano de la Música (ICM).

Nacido en Camagüey el 10 de septiembre de 1952, realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte con la profesora francesa Marivonne Drobahce, graduándose de Viola, agrega la nota de prensa.

Su prestigiosa carrera artística incluye actuaciones como primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Camagüey, colaboraciones con las orquestas de Elio Revé y Richard Egües; así como en la Charanga de Guillermo Rubalcaba y las orquestas Maravilla de Florida y América.

Además de formar parte de una familia de grandes y prestigiosos músicos —hijo de Nené Álvarez (1926-2017) y hermano de Adalberto Álvarez (1948-2021)—, Enrique fue un profesional a toda prueba que ha dejado su impronta tanto en sus hijos como en las nuevas generaciones de violinistas cubanos.

El ICM destaca asimismo que, desde la creación de su propia orquesta, la Charanga Latina, no solo prestigió su instrumento dentro de la música popular cubana, sino también ocupó los primeros lugares de aceptación popular con temas que hicieron y hacen bailar a varias generaciones de cubanos.

Premios y giras nacionales e internacionales, amplia discografía, popularidad, reconocimiento de los músicos cubanos y de otras latitudes, a los que se suma la admiración y respeto de su pueblo, avalan la meritoria carrera artística y profesional de este creador de alto sentido de cubanía; por demás, defensor y fiel exponente de la música hecha en la mayor de las Antillas.

La entrega apasionada al arte de los sonidos, le hicieron ocupar a Enrique Álvarez un lugar meritorio dentro la historia musical y la cultura cubanas; además de pertenecer al catálogo de excelencia de la Agencia de Representaciones Artísticas Clave Cubana de Artex, y haber sido miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Igualmente, el comunicado hace llegar sentidas condolencias a familiares, amigos, colegas y seguidores; y explica que por decisión familiar, sus honras fúnebres se realizarán en ceremonia íntima.