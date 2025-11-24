Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cultura Música

Lamentan fallecimiento del destacado músico Enrique Álvarez

PorRedacción Perlavisión

Nov 24, 2025 #Enrique Álvarez, #fallecimiento, #música

En la madrugada de este lunes falleció en La Habana el maestro, compositor, arreglista y notable violinista cubano Enrique Álvarez, creador y líder desde el año 1992 de su Orquesta Charanga Latina, según dio a conocer el Instituto Cubano de la Música (ICM).

Nacido en Camagüey el 10 de septiembre de 1952, realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte con la profesora francesa Marivonne Drobahce, graduándose de Viola, agrega la nota de prensa.

Su prestigiosa carrera artística incluye actuaciones como primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Camagüey, colaboraciones con las orquestas de Elio Revé y Richard Egües; así como en la Charanga de Guillermo Rubalcaba y las orquestas Maravilla de Florida y América.

Además de formar parte de una familia de grandes y prestigiosos músicos —hijo de Nené Álvarez (1926-2017) y hermano de Adalberto Álvarez (1948-2021)—, Enrique fue un profesional a toda prueba que ha dejado su impronta tanto en sus hijos como en las nuevas generaciones de violinistas cubanos.

El ICM destaca asimismo que, desde la creación de su propia orquesta, la Charanga Latina, no solo prestigió su instrumento dentro de la música popular cubana, sino también ocupó los primeros lugares de aceptación popular con temas que hicieron y hacen bailar a varias generaciones de cubanos.

Premios y giras nacionales e internacionales, amplia discografía, popularidad, reconocimiento de los músicos cubanos y de otras latitudes, a los que se suma la admiración y respeto de su pueblo, avalan la meritoria carrera artística y profesional de este creador de alto sentido de cubanía; por demás, defensor y fiel exponente de la música hecha en la mayor de las Antillas.

La entrega apasionada al arte de los sonidos, le hicieron ocupar a Enrique Álvarez un lugar meritorio dentro la historia musical y la cultura cubanas; además de pertenecer al catálogo de excelencia de la Agencia de Representaciones Artísticas Clave Cubana de Artex, y haber sido miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Igualmente, el comunicado hace llegar sentidas condolencias a familiares, amigos, colegas y seguidores; y explica que por decisión familiar, sus honras fúnebres se realizarán en ceremonia íntima.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cultura

Día Mundial de la Televisión este 21 de noviembre: el medio que empezó en blanco y negro y hoy convive con el streaming

Nov 21, 2025 Redacción Perlavisión
Cultura

ZAPPING: Las reglas de Rodo

Nov 20, 2025 Yuris Nórido / Cubasí
Cultura

“Parasocial“, palabra del año 2025 para el diccionario de Cambridge

Nov 20, 2025 CNN en Español

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión