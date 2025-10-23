Erislandy Álvarez defenderá faja profesional latina en Varadero

El cienfueguero Erislandy Álvarez, campeón olímpico de Paris 2024, enfrentará al mexicano Rogelio Jiménez en un cartel profesional el 29 de noviembre en el Hotel Meliá Internacional de Varadero, en defensa de la faja continental latina de la Asociación Mundial de Boxeo.

Erislandy (63,5 kilos) buscará su séptimo triunfo consecutivo en esos circuitos, como oponente de un hombre que ganó catorce pleitos, perdió dos e igualó uno, indicó el portal deportivo digital Jit.

Será uno de los tres duelos a diez asaltos a disputarse como parte de un programa en el cual el país caribeño debe sumar otros seis competidores, entre ellos, el triple monarca mundial Lázaro Álvarez (61,3 kg).

De acuerdo con el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, también subirán al ring Yunier Sorsano (69,8 kg/8 asaltos), Saidel Horta (57,1 kg/6 asaltos), Nelson Williams (90,7 kg/6), Keylor García (79,3/6) y Alejandro Claro (50,8 kg/6).

El directivo añadió que se trabaja de conjunto con la promotora Agon Sports para identificar los contrarios que permitirán cerrar la cartelera, llamada a completarse con dos enfrentamientos entre foráneos.

Por su parte, el comisionado nacional de boxeo Robinson Poll dio a conocer que del 2 al 11 de noviembre, Claro, Luis Enrique Vinent (60 kg) y el juvenil Anthony Fabars (57 kg) viajarán a un torneo en Islas Seychelles, mientras que Jorge Cuéllar (70 kg) peleará en Rusia, país que en diciembre recibirá a exponentes de la categoría 13-14 años para un certamen escolar y a los designados para intervenir en la tradicional cita de Karagandá.