Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Boxeo Cienfuegos Cuba

Erislandy Álvarez defenderá faja profesional latina en Varadero

PorAgencia Cubana de Noticias

Oct 23, 2025 #Boxeo, #Erislandy Álvarez

El cienfueguero Erislandy Álvarez, campeón olímpico de Paris 2024, enfrentará al mexicano Rogelio Jiménez en un cartel profesional el 29 de noviembre en el Hotel Meliá Internacional de Varadero, en defensa de la faja continental latina de la Asociación Mundial de Boxeo.

Erislandy (63,5 kilos) buscará su séptimo triunfo consecutivo en esos circuitos, como oponente de un hombre que ganó catorce pleitos, perdió dos e igualó uno, indicó el portal deportivo digital Jit.

Será uno de los tres duelos a diez asaltos a disputarse como parte de un programa en el cual el país caribeño debe sumar otros seis competidores, entre ellos, el triple monarca mundial Lázaro Álvarez (61,3 kg).

De acuerdo con el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, también subirán al ring Yunier Sorsano (69,8 kg/8 asaltos), Saidel Horta (57,1 kg/6 asaltos), Nelson Williams (90,7 kg/6), Keylor García (79,3/6) y Alejandro Claro (50,8 kg/6).

El directivo añadió que se trabaja de conjunto con la promotora Agon Sports para identificar los contrarios que permitirán cerrar la cartelera, llamada a completarse con dos enfrentamientos entre foráneos.

Por su parte, el comisionado nacional de boxeo Robinson Poll dio a conocer que del 2 al 11 de noviembre, Claro, Luis Enrique Vinent (60 kg) y el juvenil Anthony Fabars (57 kg) viajarán a un torneo en Islas Seychelles, mientras que Jorge Cuéllar (70 kg) peleará en Rusia, país que en diciembre recibirá a exponentes de la categoría 13-14 años para un certamen escolar y a los designados para intervenir en la tradicional cita de Karagandá.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota ⚾️ Elefantes dividen y vuelven a medio juego

Oct 23, 2025 Héctor Castillo Toledo
Cuba Sociedad

Melissa se acerca a Jamaica, con poco cambio

Oct 23, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba Televisión

Televisión Cubana: 75 años por el pueblo y su Revolución (+ Fotos)

Oct 23, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión