Erislandy, última oportunidad de un oro cubano en Liverpool 2025

Erislandy Álvarez

El campeón olímpico cienfueguero Erislandy Álvarez (65 kg) constituye la última oportunidad para Cuba de estar presente en la cartelera final de este domingo en el Campeonato Mundial de Boxeo con sede en el Liverpool Arena de la también llamada ciudad de los Beatles, en el Reino Unido.

En busca de su pase a la discusión del oro, el también subtitular mundial de hace dos años en Tashkent, Uzbekistan, enfrentará hoy al brasileño Yuri Falcao Dos Reis, medallista de bronce en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Hoy el representante cubano del peso mosca, Alejandro Claro, cedió 4-1 ante el kazajo Sanzhar Tashkenbay. El espirituano mostró su mejor arsenal en el asalto inicial, pero no pudo contra el representante kazajo, quien recibió veredicto favorable de 27-30, 28-29, 30-27, 28-29 y 28-29.

Claro despidió su participación con dos triunfos en tres salidas, luego de aventajar 4-1 al húngaro Istvan Szaka y 3-2 al turco Samet Gumus, para igualar el bronce de hace dos años en la capital uzbeka.

Antes, en la jornada de viernes, el bicampeón olímpico y cinco veces titular mundial, Julio César La Cruz cayó 2-3 ante el kazajo Aibek Oralbay, y aseguró el metal de bronce en la división de más de 90 kilos.

Cuba viajó a Liverpool con ocho exponentes y garantizó tres premios con balance de siete victorias y misma cantidad de descalabros.