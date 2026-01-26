Mejorar el quinto lugar, compromiso de gladiadores cienfuegueros para venideros Juegos Escolares y Juveniles

Los atletas y entrenadores de lucha libre masculina categoría escolar 13-14 años en Cienfuegos trabajan en la continuación del del curso escolar por mejorar los resultados de esta disciplina en los Juegos Escolares y Juveniles (JEJ) de 2025 cuando se posicionaron en el quinto lugar nacional.

Cienfuegos sin ser de las provincias más destacada das del país en los JEJ en la disciplina de lucha libre en 2025 experimentó una ligera mejoría.Los de la categoría escolar 13-14 años, de un noveno lugar en la versión precedente en 2025, se posicionaron en el quinto lugar mientras que los de este nivel pero de1516 año se ubicaban en el tercer escaño.

Víctor Montano, entrenador de lucha libre categoría 13-14 años en la provincia, expresa que «el resultado fue bueno, a partir de ahí se realizó un estudio, de que es lo qué nos faltó y dónde se tuvo las principales deficiencias para trazar las estrategias de trabajo en este curso y ya avanzado el trabajo se aprecia una mejoría en los elementos técnicos ytácticos.»

En tanto, Michel Mora López. atleta de lucha libre categoría 13-14 años de los 68 kilogramos, confiesa que el año anterior alcanzó la medalla de platas en la cita de los colegiales y este año no puede tener otro objetivo que de mejorar el color de esa presea ya que estuvo muy cerca de subir a lo más alto del podio.

Mientras Lázaro Rivalta Jáuregui, 59 kg lucha libre también de categoría 13-14 años, precisó que la medalla de bronce del año anterior no lo complace mucho este año confía con el trabajo que está realizando poder cambiar el color de esa presea.

En la ligera mejoría de la lucha cienfueguera en la última versión de los Juegos Escolares tiene mucho que verla práctica del deporte en un mayor número de municipios de la provincia.