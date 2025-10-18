España lidera ranking de la FIFA, Argentina escala al segundo lugar

España se mantiene en la cima del ranking de octubre de la FIFA, pero ahora es escoltada por Argentina, que desplazó a Francia y como campeona de la Copa América chocará con la «Roja», campeona de la Eurocopa, según se anuncia, a fines de marzo en Doha en la denominada «Finalissima», en la que la «albiceleste» superó a Italia en Wembley en 2022.

La selección ibérica entrenada por Luis de la Fuente manda en el Grupo E de las eliminatorias europeas al Mundial 2026 con cuatro victorias en igual cantidad de partidos disputados, pero aún no se aseguró el pasaje a la Copa del Mundo en la que Argentina defenderá el cetro conquistado en Qatar 2022 y a la que ya está clasificada.

El combinado sudamericano, entrenador por Lionel Scaloni y comandado en cancha por el astro Lionel Messi, cerró en la cima de las eliminatorias sudamericanas y es uno de los 28 que tiene asegurada la participación en la primera edición que animarán 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

Por Europa, sólo Inglaterra garantizó por anticipado su presencia en el torneo ecuménico al asegurarse el primer puesto del Grupo K con seis victorias sobre seis posibles, mientras que España espera hacerlo en la próxima doble jornada eliminatoria al igual que Francia, subcampeona mundial que lidera el Grupo E con tres triunfos y un empate.

Inglaterra, comandada por el alemán Thomas Tuchel, se ubica con 1824,3 puntos, en el cuarto puesto del ranking de octubre de la FIFA, que España comanda con 1880,76 puntos por delante de Argentina (1872,43) y de Francia (1862,71).

Portugal, que de la mano de Cristiano Ronaldo lidera el Grupo F de las eliminatorias europeas con tres victorias y un empate, se mantiene en el quinto puesto del ranking con 1778 puntos, por delante de Países Bajos (1759,96), que desplazó a Brasil (1758,85), también clasificado al próximo Mundial.

Bélgica, con 1740,01 puntos, ocupa el octavo lugar del ranking y uno por detrás marcha la Italia de Gennaro Gattuso (1717,15), que se aseguró la posibilidad de disputar un repechaje por un boleto a la Copa del Mundo y está a tres puntos de Noruega, que lidera el Grupo I y a la que recibirá en la última jornada en Milán.

El combinado noruego entrenado por Stale Solbakken tiene una amplia ventaja en diferencia de goles sobre la «azzurra» (26 contra 10) gracias a los aportados por Erling Haaland, goleador de las eliminatorias europeas con 12 festejos, pero en el ranking de la FIFA apenas escaló dos posiciones y se ubica vigesimonoveno.

Dos puestos escaló también Alemania, que completa el top-ten del ranking de la FIFA de octubre y manda en el Grupo A de las eliminatorias europeas con tres victorias y una derrota y con mejor diferencia de goles que Eslovaquia (5 contra 3) que también suma nueve unidades.

Por detrás de la «Mannschaft» de Julian Nagelsmann (1713,3 puntos) se ubican Croacia (que lidera el Grupo L de las eliminatorias europeas), Marruecos, también clasificado al próximo Mundial al igual que Colombia, México, Uruguay y Estados Unidos, a los que precede en el ranking, que será actualizado el 21 de noviembre y será decisivo para determinar las cabezas de serie de los repechajes a la Copa del Mundo que serán sorteados ese mismo día en Zurich.