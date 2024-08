Durante mucho tiempo los cienfuegueros han vivido orgulloso del estadio 5 de septiembre por su condición de Vanguardia Nacional durante más de una década, con un colectivo de trabajadores con sentido de pertenencia por la instalación beisbolera, sin embargo en la reunión de béisbol rumbo a la serie 63 los especialistas dictaminaron algunas irregularidades del terreno.

Al respecto Juan Reinaldo Pérez Pardo, máximo responsable del béisbol en Cuba precisó que no puede decir que están satisfecho, “porque no es la primera vez que pasamos por el estadio y dejamos un grupo de indicaciones y no se avanza ,por lo tanto hay que proyectarse en la provincia y ponérselo en el presupuesto de un año a otro”.

Después de concluida la serie 63 conscientes de los trabajos a realizar en el cuartel general de los Elefantes rumbo a la serie 64 me acerqué a Emilio Chaviano Rajadel, comisionado de béisbol en la provincia para conocer qué se hace por erradicar las deficiencias terreno del estadio.

Expresa que es un tema que se viene analizando y “se desarrolló por los trabajadores del estadio un grupo de acciones ,que mejoró sus condiciones no obstante hay un programa de trabajo concebido para hacerle al estadio todo lo que necesita. Es verdad que estamos en momentos de muchas limitaciones de recursos y aunque ya se han solucionado algunos asuntos pendientes todavía quedan otros de mayor envergadura que no es tarea de un día, como la de remover la grama y ello lleva tiempo para su recuperación”.