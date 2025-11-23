Estrenan filme Cinco Historias de Amor y un Bolerón Desesperado (+Fotos)

Estreno a sala llena en el Yara. /Foto: Perfil Cubacine ICAIC (Facebook)

El filme Cinco Historias de Amor y un Bolerón Desesperado, del realizador cubano Arturo Santana, tuvo su presentación especial a sala llena la noche de este sábado en el céntrico cine Yara de la capital.

Lo confirmó en su perfil en Facebook el presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), Alexis Triana: «Se respira muy buena energía entre tantos actores, técnicos y productores, que suben a escena para agradecerle a los espectadores su compañía».

Producida por el Icaic y I4 Films, la cinta de ficción narra en 90 minutos la historia de Yenny, consejera amorosa que sueña con la Torre Eiffel y reencontrarse con un amante, mientras recuerda a quienes enfrentan en La Habana el desamor y el olvido.

En ese entramado aparecen Tony, quien recupera el amor gracias a la súbita aparición de una mascota; Annia que apedrea una ventana; y Amelia, que corre un riesgo casi mortal y se sobrepone a una desilusión del pasado para salvar la vida de Elena, resume la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano (Endac).

Otros dramas son el de Renato, solitario actor que extraña a una mujer y consigue una acompañante de alquiler que lo hará feliz; y Yenny, que se va en busca de un amante y los recuerda desde la ventanilla del avión, viendo como todos suben al cielo.

Realizador de más de 150 obras audiovisuales entre documentales, videos musicales, cortos de ficción y spots, Arturo Santana también ha ejercido la crítica cinematográfica y literaria.

Su filmografía incluye Orígenes, un concierto en La Habana (1994), los cortometrajes La forastera (2010), Besos y lágrimas (2011) y Subir al cielo (2012), así como los largometrajes Bailando con Margot (2015) y Habana Selfies (2019).

Asimismo, impartió conferencias y ofreció presentaciones sobre el audiovisual cubano en festivales e instituciones extranjeras como el Instituto de Arte Contemporáneo (Londres). (Con información de Prensa Latina)