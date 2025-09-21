Perlavisión

Extienden condolencias por deceso de dirigente partidista en Cruces

Las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Roberto Morales Ojeda, enviaron hoy ofrendas florales y transmitieron sus condolencias a familiares y amigos de Diomisley Llerena Suárez, primera secretaria del Comité Municipal de la organización partidista en Cruces, fallecida en la tarde de ayer en un accidente de tránsito.

En sus perfiles en redes sociales el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó el fallecimiento de Diomisley y acotó:

«Enviamos fuerte abrazo y condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de quien fue una revolucionaria incansable, siempre en la vanguardia de nuestra organización».

Por su parte el miembro del Buró Político y secretario de Organización de la organización, Dr. Roberto Morales Ojeda, calificó de irreparable para su familia, amigos y compañeros, la partida física de Diomisley Llerena Suárez, Primera Secretaria PCC en Cruces.

«Siempre la recordaremos como una combatiente de primera fila, fiel al Partido y a la Revolución, con la estirpe de Mariana y Vilma», escribió Morales en X.

Desde la misma plataforma, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, también expresó sus más sinceras condolencias a los allegados de la dirigente partidista.

Diomisley, fallecida en la tarde del sábado en trágico suceso vial en la localidad del Paradero de Camarones en el que también pereció Efrén Delgado, chofer del vehículo en el que ella viajaba, fue un ejemplo de profesional y de cuadro, consagrada y leal, con una amplia y fructífera trayectoria como educadora y dirigente desde la UJC -donde llegó a ser por varios años Presidenta Provincial de los Pioneros-, pasando al trabajo profesional del Partido en 2012.

Hoy deja un vacío difícil de llenar y un legado imborrable de dedicación y servicio a la Revolución.

