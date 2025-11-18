Resuelven falla que afectó a sitios web globales

La empresa de infraestructura web Cloudflare dijo el martes que resolvió un problema en su red, que había reducido el acceso a algunos sitios web populares, entre ellas X, Amazon y Spotify, durante varias horas.

«Se ha implementado una solución y creemos que el incidente ya está resuelto», dijo Cloudflare en su página de estado.

Dane Knecht, director de tecnología de Cloudflare, publicó una disculpa por el apagón en ese momento, descartando la posibilidad de un ciberataque.

«No me andaré con rodeos: hoy mismo le fallamos a nuestros clientes y a la Internet más amplia cuando un problema en la red [de Cloudflare] afectó a grandes cantidades de tráfico que dependen de nosotros.

Los sitios, empresas y organizaciones que dependen de Cloudflare dependen de nuestra disponibilidad y pido disculpas por el impacto que causamos», dijo Knecht en una publicación en X.

«Esto no fue un ataque».

El chatbot de inteligencia artificial ChatGPT y la plataforma de redes sociales X, que estaba temporalmente caída o limitada el martes, parecían estar disponibles para los usuarios a partir de las 10:30 (hora del este).

Horas antes, Cloudflare había emitido una alerta sobre un problema que afectaba a «múltiples clientes».

«Cloudflare es consciente e investiga un problema que potencialmente afecta a varios clientes», dijo la compañía alrededor de las 7.

Minutos después, la compañía dijo que había comenzado a resolver el problema. «Estamos viendo que los servicios se recuperan, pero los clientes pueden seguir observando tasas de error más altas de lo normal a medida que continuamos los esfuerzos de remediación», dijo Cloudflare.

Cloudflare ayuda a las empresas a manejar el tráfico de usuarios, incluidos los esfuerzos para responder a los ciberataques y cargar información.

El martes por la mañana, una página en X alertó a ABC News de un «error interno del servidor», instando a los usuarios a «visitar cloudflare.com para obtener más información». Una advertencia similar apareció en el sitio web de ChatGPT, diciéndole a ABC News que «por favor desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar».

La interrupción se produce luego de otra interrupción importante del servicio de Internet que tomó grandes franjas de Internet durante un período de tiempo inusualmente largo. En octubre, una interrupción de Amazon Web Services afectó a muchas aplicaciones, sitios web y servicios en línea durante horas, interrumpiendo todo, desde Snapchat hasta la inscripción en Medicare.