Fallece el destacado actor cubano Raúl Enríquez Zerquera

Redacción Perlavisión

La noticia llegó como llegan siempre las que duelen: en silencio, dejando un vacío difícil de nombrar. Raúl Enríquez Zerquera ha muerto, y con él se apaga una de esas presencias que parecían eternas en la pantalla, un rostro que acompañó durante décadas la vida cotidiana de los cubanos desde la intimidad del hogar, desde la confianza que solo otorga el tiempo, escribió Félix A. Correa, en el perfil de la Televisión Cubana en Facebook

Desde 1980, Raúl Enríquez Zerquera formó parte esencial de la televisión cubana. No fue un actor circunstancial, sino un pilar de la pequeña pantalla, de esos que sostienen con oficio, rigor y coherencia el entramado de la dramaturgia televisiva.

Más de cuatro décadas de trabajo lo confirman como una figura imprescindible, respetada por colegas y reconocida por el público, que supo identificar en él a un intérprete sólido, creíble.

El público cubano lo recuerda por su participación en numerosas telenovelas, así como por su presencia en uno de los espacios más seguidos de la televisión nacional, Tras la Huella, donde dejó interpretaciones sólidas y memorables.

Su más reciente trabajo forma parte de la telenovela «Ojo de Agua», próxima a estrenarse, en la que asumió un personaje de peso dramático, que quedará como testimonio de su talento y entrega profesional.

