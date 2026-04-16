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Falleció grabador y pintor Eduardo Roca Salazar, Choco

PorAgencia Cubana de Noticias

Abr 16, 2026 #artes plásticas, #Cultura, #Eduardo Roca Salazar, #obituario

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas informó hoy el fallecimiento de Eduardo Roca Salazar, conocido como Choco, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017 y figura relevante de la cultura cubana.

La institución comunicó el deceso en la red social Facebook, y transmitió condolencias a familiares, amigos y admiradores de la obra del artista.

Roca Salazar nació en Santiago de Cuba en 1949 y se graduó en 1965 de la Escuela para Instructores de Arte y en 1970 de la Escuela Nacional de Arte. Posteriormente cursó estudios en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana.

Ejerció como profesor en la capital y ofreció cursos de grabado en instituciones de España y Estados Unidos, según datos oficiales.

Fue miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, además de realizar numerosas exposiciones personales y colectivas en Cuba y en el extranjero.

Entre sus reconocimientos figuran la Medalla de Honor en el Salón de Gráfica de Bulgaria en 1981, el Primer Premio en grabado de pequeño formato en Galicia, España, en 1984, y el Gran Premio en la IV Trienal Internacional de Grabado en Kochy, Japón.

Su obra se caracterizó por la fuerza expresiva y la conexión con las raíces culturales afrocubanas, lo que le otorgó un lugar destacado en las artes visuales del país.

El Museo Nacional de Bellas Artes y la Uneac avalaron su trayectoria, considerada un referente de la cultura cubana contemporánea.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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