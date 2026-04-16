Falleció grabador y pintor Eduardo Roca Salazar, Choco

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas informó hoy el fallecimiento de Eduardo Roca Salazar, conocido como Choco, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017 y figura relevante de la cultura cubana.

La institución comunicó el deceso en la red social Facebook, y transmitió condolencias a familiares, amigos y admiradores de la obra del artista.

Roca Salazar nació en Santiago de Cuba en 1949 y se graduó en 1965 de la Escuela para Instructores de Arte y en 1970 de la Escuela Nacional de Arte. Posteriormente cursó estudios en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana.

Ejerció como profesor en la capital y ofreció cursos de grabado en instituciones de España y Estados Unidos, según datos oficiales.

Fue miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, además de realizar numerosas exposiciones personales y colectivas en Cuba y en el extranjero.

Entre sus reconocimientos figuran la Medalla de Honor en el Salón de Gráfica de Bulgaria en 1981, el Primer Premio en grabado de pequeño formato en Galicia, España, en 1984, y el Gran Premio en la IV Trienal Internacional de Grabado en Kochy, Japón.

Su obra se caracterizó por la fuerza expresiva y la conexión con las raíces culturales afrocubanas, lo que le otorgó un lugar destacado en las artes visuales del país.

El Museo Nacional de Bellas Artes y la Uneac avalaron su trayectoria, considerada un referente de la cultura cubana contemporánea.