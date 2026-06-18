Federaciones rechazan críticas de Ceferin a expansión del Mundial 2026

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Un grupo de federaciones de fútbol de Asia, el Caribe y África emitió recientemente un comunicado conjunto para expresar su rechazo a las recientes declaraciones del presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Aleksander Ceferin, quien llegó a decir que la ampliación del Mundial de 32 a 48 equipos genera partidos “poco interesantes”.

Las asociaciones de Cabo Verde, Congo, Curazao, Haití, Jordania y Uzbekistán emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su solidaridad con las federaciones de Argelia, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Para muchos países, la participación en la Copa Mundial de la FIFA no es solo un logro deportivo. Es un momento que inspira a una generación, impulsa el desarrollo del fútbol y crea recuerdos imborrables

El comunicado — publicado en las redes de la Federación de Cabo Verde— no llegó a citar las declaraciones de Ceferin. No obstante —reseña AP— los sitios web eslovenos Zurnal 24 y Dosi lo citaron haciendo comentarios sobre el tema en una conferencia en Liubliana.

“Tenemos una gran cantidad de partidos que son completamente aburridos”, dijo el dirigente, según Zurnal 24.

La referida agencia agrega que Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán lograron en esta oportunidad clasificar para su primer Mundial, mientras que Congo y Haití llegaron al máximo evento del fútbol por primera vez desde 1974.

Sugerir que algunos de nuestros juegos serían de alguna manera menos importantes es profundamente decepcionante e equivale a ignorar los esfuerzos, sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores, clubes, ejecutivos de fútbol y fans en todo el mundo

Las organizaciones agregan en el texto que “detrás de cada calificación hay años de trabajo duro e inversión. Detrás de cada selección nacional, hay comunidades enteras y millones de personas que ven el fútbol como fuente de orgullo, esperanza y unidad”.

Creemos que cada nación que cumple los requisitos merece respeto. Cada equipo se ha clasificado por mérito. Cada juego cuenta.

Si bien el aumento de números de clasificados al Mundial obedece a objetivos comerciales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), también es cierto que esta expansión ha dado oportunidades a participar a selecciones del Sur Global que han dado sorpresas en el máximo evento del balompié.

Entre las sorpresas del torneo por parte de estas selecciones destacan el empate entre España y Cabo Verde —sostenido por las destacadas intervenciones del guardameta Vozinha—; la victoria de Ghana sobre Panamá (1-0) con un gol en los minutos finales; la muy destacada actuación de Haití ante Escocia, selección que apenas pudo imponerse por la mínima diferencia y el 1-1 entre Congo y Portugal.