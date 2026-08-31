Festival Cuerda Viva: desafío cumplido a puro corazón

(Escrito por: Ivón Peñalver)

Culmina una etapa de trabajo sostenido del proyecto Cuerda Viva y su festival afirma la valía de apostar por la música alternativa de casa en estos momentos, unida a nuevas miradas hacia el fenómeno que más internacionaliza la cultura de la Isla: el universo del pentagrama y los acordes.

Son 25 años de entrega televisiva que hoy se producen en los momentos más complejos de su existencia. Por tanto, el festival, dada su propia concepción, se hace eco de ello. Se sustituyó la sala de teatro por el estudio de televisión y, cual programa especial, se le concedió todo el rigor y respeto que merece la ocasión.

El festival se realizó y, lo más importante, cuando sea transmitido, artistas y televidentes habrán recibido el aplauso justo por una propuesta que dignifica el quehacer musical cubano de estos tiempos.

A propósito de la culminación del festival, obtuvimos las consideraciones de Ana Rabasa, directora de Cuerda Viva, y Cari Rojas, asesora.

—¿Qué desafíos significa esta nueva entrega del Festival Cuerda Viva?

—Ante todo, el principal desafío es mantener la propuesta, descubrir nuevos valores, promover y fomentar el gusto estético por las diversas zonas de la música cubana, en tanto variedad y buen gusto son excelentes razones para que la música crezca y, de esa manera, pueda estar a tono con los nuevos tiempos. Eso ha constituido y será siempre la esencia de este festival, que nació para quedarse como mirada inclusiva y expansiva de lo que significa fomentar la autenticidad de la música cubana.

«Otro elemento a destacar es que ya resulta imposible cuantificar todo el talento que durante casi 25 años ha pasado por el programa y no solo asistido, sino también crecido nacional e internacionalmente. Eso es un hecho que nos satisface y, a su vez, nos compromete doblemente por la responsabilidad que contraemos con la más reciente producción musical cubana.

—El festival se ha abierto a nuevas categorías, no vinculadas únicamente a la música alternativa…

—Ciertamente, y es otro hecho que, de igual manera, nos satisface. El festival se ha abierto a nuevas categorías no vinculadas únicamente a la música alternativa, y este es un elemento importante que denota también su crecimiento como evento por la variedad estética que fomenta.

«Lo cierto es que la joven música cubana, como siempre ha sido, ha sabido beber de todo o casi todo lo que se produce en el mundo. Continuamos siendo ese ajiaco musical y cultural que bien definió Don Fernando Ortiz. Esa es la dialéctica: lo nuevo se transforma en lo viejo, lo que hoy es alternativo, mañana puede ser comercial. Y dentro de lo comercial también hay alternatividad.

«Eso juega con las leyes del mercado, mal o bien, es así. Romper con esas leyes resulta también un desafío para el Festival Cuerda Viva».

—Satisfacciones y sinsabores de esta reciente edición…

—Lo primero siempre es lo primero: las satisfacciones, y ellas están en haber podido demostrar que, cuando se quiere, sí se puede. Lo que hay es que ser creativos. Una vez más se cumplió el objetivo.

«Las insatisfacciones, muchas: muy difíciles las condiciones, bajo presupuesto, muy altos precios, ausencia de muchos recursos. Ha sido un resultado a puro corazón».

—Nuevas proyecciones del festival…

—El festival deja muy alta la vara para el próximo año; no obstante, siempre se supera. 25 años es ya una etapa superior en la madurez de la juventud. Se trata, como ya te dije, de mantener la propuesta bien alta.

Y con la certeza de que la música en Cuerda Viva crece en sus hacedores y también gracias al equipo que, liderado por Ana Rabasa, la acompaña en este gratificante empeño, felicitamos especialmente a los premiados en esta edición de 2026, que ya se cuenta como un desafío cumplido.

PREMIOS CUERDA VIVA 2026

• Artista novel: Pablo Barrera y su grupo

• Canción: Carolina Vera

• Canción contemporánea: Dúo Mango

• Trova: Rubén Lester

• Pop: Diana Velz

• Pop electrónico: Leo Nuevo

• Música electrónica: Kraunder

• Pop-rock: Tania Amaya

• Rock: Sonámbulos

• Metal: Combat Noise / Congregation

• Música urbana: Cannela

• Rap: Charly Mucharrima y Los Niches

• Spoken word: Sheila Zayas

• Instrumental: Cuerdas del Alma

• Jazz: David Faya y el Camino de Santiago

• Blues: Yudelkys y Swing Vintage

• Alternativa: Clima Band

• Tropical: Simone Rice

• Tradicional: La Herencia

• Flamenco: Pablo Barrera y su grupo

• Cover: Ensemble Vocal Luna ft. Hera de Cuba

PREMIOS ESPECIALES

• Annie Garcés y Daniel Torres Corona

• Bárbara Llanes y Adrián Berazaín

• Bonus

• Yarima Blanco y Son Latino

• Premio Especial Cuerda Viva: Vocalité

• Premio Especial Súmate: Simone Rice

• Premio Consejo Nacional de Casas de Cultura: Zabkiel

• KBN y Urban Family Music

• Premio AHS: HabanaZZ

• Mención: Kialo