Fidel, su humanismo y grandeza bajo el lente de Alex Castro (+Fotos)

Un mar de pueblo pareciera inclinarse hoy ante la historia, ante la grandeza de un ser humano tan cálido y nuestro como promete la exposición fotográfica «Toda la gloria del mundo», del artista del lente Alex Castro.

En 50 instantáneas, la muestra, inaugurada la víspera en el Memorial José Martí, devuelve con profunda sensibilidad al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a veces entre sonrisas y multitudes, otras con la complicidad de sus manos y pensamientos.

Intento transmitir su vida y su personalidad como líder y estadista, también la persona detrás de ese líder, declaró en entrevista exclusiva para Prensa Latina el reconocido fotógrafo, hijo del Comandante en Jefe.

Procura reflejar a un hombre sencillo y natural, aquel que acudía siempre al encuentro con su pueblo y buscaba solucionar cada problema, que conversaba con la gente con naturalidad.

Se comunicaba con las personas para nutrirse de las informaciones que no llegaban a él, y eso es lo que intento mostrar, significó.

La exposición perpetúa el deseo de quien conserva la guía de un padre y los múltiples encuentros que sostuvo Fidel con personalidades del ámbito político, artístico y cultural.

Esto representa toda la gloria del mudo, su grandeza y su forma de pensar. No es una persona inalcanzable, es alguien que está ahí, en el pueblo, enfatizó.

A pocas horas de conmemorarse el cumpleaños 99 del Comandante en Jefe, se agolpan miles de recuerdos y emociones. ¿Con cuál se queda Alex Castro?

La exigencia, ella te enseña a transitar por la vida con mucha más facilidad, opinó.

En un extremo del salón se reproducen 100 imágenes, otro obsequio visual desde donde emana la impronta de quien se percibe eterno.

– La obra y el pensamiento de Fidel es de una estatura incuestionable; sin embargo, persisten criterios opuestos en una minoría. ¿Qué les diría?

– Esas personas lo hacen más grande aún, porque nunca pudieron superarlo, ni siquiera con tantos años que han pasado desde su partida física. Son aplastados por su obra, que permanece y es indiscutible.

Quienes nos critican de esa forma nos hacen más fuertes, aseguró.

«Toda la gloria del mundo» refleja cuánto caló Fidel en rostros diversos, a través de un diálogo continuo con su inmensidad y humanismo.