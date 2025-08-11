Fidel y una jornada de homenajes en Cuba

Fidel Castro es el pueblo de Cuba

Múltiples son hoy los homenajes que se le dedican al líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, en ocasión de conmemorarse este 13 de agosto su cumpleaños 99.

La jornada en su honor inicia este lunes, en el Memorial José Martí, con la exposición personal «Toda la gloria del mundo», del fotógrafo Alex Castro Soto del Valle.

Se trata de instantáneas que recrean la imagen del Comandante en Jefe desde la mirada íntima el artista.

Mañana está prevista la presentación del documental «Fidel es Fidel», del fotógrafo y realizador audiovisual Roberto Chile, en el Centro Provincial de Artes Plasticas y Diseño de la provincia de Santiago de Cuba.

Este valioso material muestra imágenes que perpetúan momentos clave de la Revolución.

Otra de las iniciativas para conmemorar el natalicio de Fidel y el Día Internacional de la Juventud es la exposición bipersonal «Renacer», de los artistas visuales Israel Tamayo y Henry Hechavarria, este martes en el Taller Cultural de Santiago de Cuba.

Mientras, el 13 de agosto tendrá lugar, en la Galería Provincial de Sancti Spíritus, la inauguración de la muestra personal «Jardín ideal», de la Premio Nacional de Artes Plásticas 2023, Zaida del Rio.

Ese día también está prevista, en la Galería Provincial de Santiago de Cuba, la apertura de la exposición «Palabra, imagen y posibilidad», integrada por imágenes que reflejan la relación que existió entre Fidel Castro y artistas e intelectuales cubanos y latinoamericanos.

La inauguración del Salón de Instructores de Arte «Amelia Pélaez», en la Galería Oscar Fernández Morera de Sancti Spíritus; y la premiación del concurso para niños y jóvenes «Sueños de la Patria», en la Galería Taller Lolo de Matanzas, se suman este 13 de agosto a los homenajes que le dedica el pueblo de Cuba a Fidel Castro.