FIFA estrenará nuevas reglas para el Mundial 2026

Elder Militao, Lionel Messi y Vinicius disputan un balón durante el duelo Brasil-Argentina de la clasificación al Mundial. /Foto: Europa Press

El Mundial 2026 no sólo será histórico por inaugurar la era de las 48 selecciones y jugarse en tres países sedes, sino también por el «paquetazo» de cambios arbitrales que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) activará desde el próximo 11 de julio, en busca de un juego más dinámico, reducir pérdidas de tiempo y mejorar la toma de decisiones.

En su explicación sobre el tema, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, argumentó que las nuevas disposiciones forman parte de una estrategia que no surge de la nada. Desde hace meses trabaja en ello la International Football Association Board (IFAB), el organismo que define las reglas globales del fútbol.

Y comoquiera que el Mundial será la primera gran vitrina para la exposición de estos cambios, el estreno de cada nueva medida se convierte en un asunto de interés global.

Contra la pérdida de tiempo

Uno de los principales objetivos de la FIFA es reducir las interrupciones innecesarias durante los encuentros.

Por ello, además de mantener la regla de los ocho segundos para los porteros, se implementarán nuevas medidas en acciones que tradicionalmente generan demoras.

En los saques de banda, los árbitros podrán advertir a un jugador cuando detecten retrasos intencionales. Una vez realizada la advertencia, comenzará una cuenta regresiva de cinco segundos para ejecutar el saque.

Si el futbolista no cumple con el tiempo establecido, la posesión se entregará automáticamente al equipo rival.

Una medida similar se aplicará en los saques de puerta. Si el equipo responsable no realiza la ejecución dentro del plazo fijado, el árbitro concederá un tiro de esquina al adversario.

Otra de las modificaciones en favor de agilizar los partidos afectará directamente las sustituciones, momento para el que los jugadores reemplazados dispondrán únicamente de diez segundos una vez que el cuarto árbitro anuncie el cambio.

Si el futbolista demora más tiempo del permitido en abandonar el terreno, el sustituto no podrá ingresar inmediatamente y el equipo deberá continuar momentáneamente con un jugador menos hasta la siguiente interrupción válida del partido.

La FIFA considera que esta medida evitará las pérdidas de tiempo que suelen producirse en los minutos finales de los encuentros.

Las medidas en favor de la agilización de los choques también alcanzan los procedimientos médicos dentro del campo.

Cuando un futbolista reciba asistencia por parte del médico o fisioterapeuta dentro del terreno de juego, deberá abandonar la cancha durante al menos un minuto antes de poder reincorporarse al partido.

Las pausas de hidratación seguirán vigentes cuando las condiciones climáticas lo requieran, especialmente en partidos disputados bajo altas temperaturas.

VAR tendrá más facultades

La FIFA también autorizó que el videoarbitraje (VAR) intervenga en situaciones donde un árbitro amoneste o expulse al jugador equivocado.

Asimismo, podrá ser recurrido para corregir casos en los que una segunda tarjeta amarilla derive en una expulsión claramente errónea.

Otra novedad: con la asistencia ahora del VAR se permitirá revisar determinadas acciones previas a goles, penales o expulsiones.

Si una jugada se origina a partir de un tiro libre o un saque de esquina otorgado incorrectamente y esa acción tiene influencia directa en una anotación o una expulsión, el árbitro podrá corregir la decisión con la asistencia del videoarbitraje.

Según explicó la FIFA, el objetivo es garantizar que acciones trascendentales no se produzcan a partir de errores arbitrales previos.

Más severidad por conductas antideportivas

Entre las medidas que más debate han generado figura la relacionada con los jugadores que se cubren la boca durante discusiones o enfrentamientos.

La FIFA considera que este comportamiento puede interpretarse como una conducta antideportiva en situaciones conflictivas.

Por ello, los árbitros tendrán la facultad de sancionar con tarjeta roja a los futbolistas que se tapen la boca con la mano, camiseta o brazo mientras protagonizan confrontaciones con rivales.

Además, las protestas contra las decisiones arbitrales también serán castigadas con mayor severidad.

De acuerdo con Collina, abandonar el campo como forma de protesta podría derivar en una expulsión directa si así lo establece el reglamento particular de la competición.

La misma sanción podría aplicarse a miembros del cuerpo técnico que incentiven este tipo de conductas.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA advirtió que un equipo que provoque la suspensión de un encuentro podría perder el partido por incomparecencia.

Con estas modificaciones, el organismo rector del fútbol espera que el Mundial de 2026 sea recordado no solo por el espectáculo deportivo, sino también por una aplicación más eficiente y transparente de las reglas del juego.