FIFA revela el once ideal del Mundial 2026 con Vozinha como sorpresa

La FIFA dio a conocer el once ideal del Mundial 2026 sin la presencia de Julián Quiñones que estaba nominado, pero con Vozinha como el portero elegido por los votantes.

Entre las ausencias destacan Unai Simón, el Guante de Oro de la Copa del Mundo, así como Lamine Yamal, dos jugadores de la España que quedó campeona del torneo.

El XI ideal del Mundial 2026

Desde el pasado lunes se inició la votación de más de 20 jugadores que eran elegibles para conformar este once ideal del Mundial 2026 y con la ausencia significativa de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en los nominados en defensa.

Por sorpresa de mucho, el portero Vozinha de Cabo Verde que aumentó en demasía sus seguidores en redes sociales, fue elegido en esta alineación como el jugador con mayor porcentaje de votos, casi un 40% en su posición.

Este es el XI ideal de la FIFA tras la Copa Mundial de la FIFA 26, que no tiene a ningún jugador brasileño, ni Cristiano Ronaldo entre sus elegidos.

PORTERO: Vozinha (Cabo Verde)

DEFENSAS: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España)

MEDIOS: Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra)

DELANTEROS: Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Lionel Messi (Argentina).

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Enzo Fernández, Unai Simón, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Julián Quiñones, Vinícius Jr., por mencionar a algunos fueron los que quedaron fuera.

(TuDN.com)