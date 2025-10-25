Finaliza reparación de turbina en Unidad No. 4 de la termoeléctrica Cienfuegos

Fotos: Modesto Gutiérrez Cabo

Concluyeron los trabajos de reparación capital en la turbina de la unidad No. 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, y dejan listo ahora ese enclave para comenzar las pruebas pertinentes, mientras avanzan las labores en montaje de aditamentos de la caldera de ese bloque.

Un equipo de reporteros de la Agencia Cubana de Noticias asistió al momento exacto en que se daba el toque final a esa inversión en turbina, lo cual representa un gran paso de avance en la rehabilitación general de la unidad, de tecnología japonesa.

Allí, hombres y mujeres se movían diligentes como abejas en una colmena, porque cada detalle en las reparaciones de una central termoeléctrica debe ser muy preciso.

Andy Hernández Suárez, mecánico de turbina de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), explicó a los periodistas que en ese instante culminaban el montaje de las tuberías del girador de la turbina, y procedían al tapado de esa cabina, con ayuda de la enorme grúa amarilla.

Pedro Cepero Álvarez, especialista principal del grupo de inspección de mantenimiento en esa entidad, abundó que cuando la turbina se detiene, este girador mantiene en movimiento al rotor a una determinada velocidad, lo cual evita una parada brusca a alta temperatura y ocasionar daños en ese eje, de ahí la importancia de la obra que rescataron.

A pie de obra desde que comenzó la reparación de las dos unidades, Cepero Álvarez contó como se aportaron piezas y restañaron otras para concluir la rehabilitación de ese equipamiento de la unidad No. 4.

“Por ejemplo, a ese girador se la cambiaron los bujes de los diez piñones grandes que lleva. Como no tenemos piezas nuevas, los construimos aquí con recursos propios, utilizamos material idóneo dentro de las normas, respetamos las dimensiones exactas y se fabricaron con el intelecto de los innovadores de la planta”.

Sobre el girador estaba también Oria Dominga Jiménez, quien dirige un grupo de trabajo químico automático, conformado por 37 trabajadores especializados, quienes acuden para buscar solución cuando se presenta cualquier situación, ya sea no tener recursos a mano, una pieza en falta, un reactivo químico requerido, o una avería.

Aunque la reparación general de la unidad No. 4 obedeció mayormente a la situación compleja de su caldera, no obstante la turbina presentó grandes afectaciones.

Carlos Fernández Almenares, jefe del taller perteneciente a la EMCE, explicó que al someter a este equipamiento a las faenas, permitió una evaluación exhaustiva de todas sus partes internas, lo cual reveló que muchas piezas presentaban daños considerables tras catorce años sin recibir mantenimiento alguno.

El especialista aseveró que ello obligó a trasladar esos componentes fuera del país para su reparación y alistamiento, pero ya concluyeron el proceso de montaje de esas piezas con las correcciones necesarias.

Juan Bravo, director técnico de la generadora cienfueguera, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias que ya realizaron el tapado final y se procederá con la realización del flushing o enjuague de aceite, el cual consiste en un lavado oleoso de todo el interior de la tubería.

Abundó que ello permitirá eliminar las suciedades dentro de esa mole, y además esta quede limpia en toda la superficie interna, en buenas condiciones, para finalmente dejarle una película muy fina de aceite.

Acto seguido, ya la turbina se pondrá a dar vueltas con un sistema eléctrico, que es el famoso girador, a pocas revoluciones por minutos a fin de normalizar el equipo y eliminar tensión del eje.

Luego de las pruebas satisfactorias se esperará la culminación de la otra parte, en la caldera, en la cual se labora aún con gran impulso.