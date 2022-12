Finanzas y Precios: enfrentar también las ilegalidades

Escucha la Nota Escucha la Nota

No escapan las direcciones provinciales y municipales de Finanzas y Precios, al quehacer de enfrentamiento a ilegalidades e indisciplinas; de ahí que también definan acciones concretas para detener ciertas manifestaciones negativas.

En Cienfuegos, a sabiendas de que aún es insuficiente, se dan pasos en ese sentido y así lo explica Glenia Cristina Díaz González, directora provincial.

“Identificar y accionar en cada municipio sobre las multas, pendientes de cobro,y aplicadas a tenor de decretos, en ese momento vigentes, peroque han sido derogados, determinar y accionar con los organismos con mayor nivel de cancelación de multas impuestas; además de elevar el funcionamiento de los grupos de observatorios de precios y la exigencia para que se efectúe el cobro y los pagos de las obligaciones creadas en los términos establecidos, son las principales acciones que acometemos en estos momentos.

“En la provincia existen 279 multas pendientes de cobro, con un monto de

856 mil 590 pesos, las cuales fueron aplicadas por decretos tales como el 31/2021, Medidas sanitarias de la Covid-19; decreto ley 357/18, relacionado con el trabajo por cuenta propia, por solo mencionar dos ejemplosy que ya no están vigentes.

“En los próximos días procederemos de conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria y las organizaciones de masas a tocar puerta a puerta de cada uno de los involucrados, toda vez que han sido identificados”.

En el caso de la cancelación de multas impuestas y las multas pendientes de pago, ¿cuál es el comportamiento?

“Las multas canceladas ascienden a 333,con un millón 413mil 400 pesos. Entre las causales aparecen las denunciadas, con más de 30 días; por sanciones, salida del país, fallecidos y por resolución del organismo impositor , siendo esta última la de mayor presencia con 196 multas, las cuales ascienden a un millón 133 mil 600 pesos.

“Por su parte, las multas pendientes de cobro alcanzan la cifra de 5 mil 096 con 3 millones 678 mil pesos. En todos los municipios existen, y los mayores valores los registran Cienfuegos, Abreus, Cumanayagua y Cruces.”

No solo observar los precios, se precisa actuar

En modo alguno están extinguidos los observatorios de precios, comandados por las direcciones de Finanzas y Precios e integrados por varios organismos a los cuales corresponde “revisar los precios y tarifas mayoristas de todas las entidades de subordinación local, cuya facultad no esté centralizada en el Ministerio de Finanzas y Precios, los precios y tarifas a la población establecidos por los consejos de la administración municipales (CAM); los precios y tarifas a la población de las formas de gestión no estatales y los que resulten regulados por el Consejo Provincial y los CAM”, puntualiza la directora provincial de Finanzas.

“En el sistema de trabajo implementado, se constata que en los municipios aún no cuentan con una labor sistemática, y se comprueba que no se encuentran conformados los Grupos Observatorios de Precios, pues se ejecutan las acciones solamente por las direcciones de Finanzas. De igual modo, no se ejecutan acciones en la semana, falta profundidad en las labores que se ejecutan y no existe todo el conocimiento en las personas que forman parte del observatorio; así como que se concreta un bajo índice de detención de irregularidades”.

Precisamente, ¿cuáles son las principales irregularidades detectadas?

“Se ha detectado la falta de normas técnicas en las unidades pertenecientes al Sistema de Atención a la Familia (SAF) y la Gastronomía; ilegales vendiendo productos a precios abusivos y especulativos, precios no oficiales en las unidades gastronómicas, y ventas de productos por trabajadores por cuenta propia que no están en los proyectos aprobados, son algunas deficiencias denunciadas”.

A ellas se unen, por ejemplo, las pizarras desactualizadas en las bodegas, sitios en los que también se encuentran sobrantes y faltantes. El incremento de precios en productos y servicios de alimentos y transporte, brindado por cuenta propia, así como productos agrícolas con precios no oficiales, una situación que se extiende a unidades gastronómicas que reciben productos de empresas con precios mayoristas, afectando a los precios minoristas, ya que el precio mayorista es superior al establecido, son otras de las manifestaciones negativas que se revelan.

Constante ha de ser el trabajo, porque todavía los precios se tornan estratosféricos para el común de los cubanos; mientras que el dinero que noe recauda por concepto del pago de multas deja de engrosar los presupuestos locales, imprescindibles para acometer disimiles acciones en beneficio del pueblo.

Por: Tay Beatriz Toscano Jerez / 5 de Septiembre Digital