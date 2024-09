Fiscalizan en Cumanayagua acciones en barrios en transformación

Ante la sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cumanayagua presentaron el informe de la comisión de los servicios sobre el control efectuado a los barrios en transformación, entre ellos fue valorado el de la comunidad de Camilo Cienfuegos ubicada en la zona del circuito sur del territorio.

Con relación a la Comunidad de Camilo Cienfuegos, la Comisión pudo constatar que se trabajó en el cambio de la carpintería y pintura del Correo, se reparó y pintó la placita y en esta han mantenido las ventas de diferentes productos, la farmacia se reparó quedando con un excelente confort expresado por los propios pobladores al igual que la panadería.

Al centro recreativo le cambiaron la carpintería pero aún no luce lo esperado y el Sistema de Atención a la Familia no reúne las mejores condiciones; trabajaron por parte del INDER en el cercado del terreno deportivo, aún no se han concluido las acciones planificadas relacionadas con los residuales, cuentan con los recursos para la reparación de la bodega, mercado industrial y la zona comercial, pero no se han realizado las acciones.

La comisión de los servicios de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio montañoso, durante la visita a la comunidad en transformación de Camilo Cienfuegos, constató además que no han impermeabilizado el techo del complejo, contando con el papelón, el Kiosco perteneciente a la cadena TRD solo se pintó, el parque infantil NO tiene cultura del detalle y varios de sus aparatos no funcionan por estar rotos; con relación al fondo habitacional trabajan en la documentación de las viviendas para su proceso de legalización pero no se le ha facilitado la venta de recursos para la rehabilitación de las mismas por esfuerzo propio.

(Tomado de Radio Cumanyagua)