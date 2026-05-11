Flotilla ‘Rumbo a Cuba’ comienza trayecto desde España

La flotilla “Rumbo a Cuba” zarpó este domingo desde Barcelona hacia la isla caribeña con el fin de trasladar equipos fotovoltaicos destinados al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.

También lleva medicamentos y alimentos. Se trata de una iniciativa liderada por la ONG Open Arms y con más de 20 organizaciones sociales y políticas, como Ecologistas en Acción, Asociación Amal Esperanza, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Comuns, Bildu, entre otros.

Antes de iniciar el cruce del Atlántico con destino a La Habana, en una travesía que demorará alrededor de un mes de navegación, el barco Astral de Open Arms hará varias escalas. Estará en València el 13 de mayo; en Málaga, el 19; en Cádiz, el 22 y en Las Palmas de Gran Canaria el 28 de mayo.

En cada estancia, diferentes rostros conocidos se subirán para apoyar la iniciativa, pertenecientes al mundo de la cultura, representantes públicos e influencers.

El velero Astral es un barco de apoyo al salvamento marítimo de refugiados en el Mediterráneo, en cuyas aguas ha rescatado a más de 6.500 personas en sus más de 70 misiones humanitarias.

En declaraciones a la prensa, el director de Open Arms, Óscar Camps, al valorar las dinámicas de las emergencias en distintos contextos, destacó la presencia de brigadas de médicos cubanos.

“Son profesionales que forman parte de una tradición sostenida de solidaridad internacional, presente en escenarios de gran exigencia y con una continuidad que no depende del foco mediático; y esa presencia constante ha marcado la diferencia en muchos contextos”, apuntó.

Camps resaltó que ha llegado el momento de corresponder a esa práctica con hechos y “devolver una parte de esa solidaridad allí donde podamos aportar”.

La ONG Open Arms y Cooperativa Ecoo Revolución Solar, y los demás participantes, promueven esta acción que busca visibilizar aún más el rechazo mundial al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos impuesto contra Cuba.

En un reciente intercambio con Prensa Latina, Camps expresó que “esperamos entregar personalmente todo el material fotovoltaico para poder garantizar, que como mínimo, el departamento de cuidados intensivos del hospital pueda atender a los neonatos y a la población vulnerable que necesita asistencia sanitaria”.