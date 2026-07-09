Francia-Marruecos: más y mejor

Francia y Marruecos vuelven a verse las caras en un Mundial. Han pasado cuatro años desde el triunfo de Les Bleus ante los Leones en Doha. El tiempo ofrece también dos equipos muy distintos.

En ambas se ha producido un giro, quizá mayor en Marruecos porque han cambiado la dirección desde el banquillo, pero ambas han incorporado caras nuevas, jóvenes talentos, que quizá hacen el duelo más atractivo. Un partidazo, sin duda, con jugadores de un lado y del otro que se conocen bien. No hay muchos secretos entre ellos, en algunos casos como el de Bouaddi ha compartido vestuario con algunos de Les Bleus en las categorías inferiores de Francia en Clairefontaine.

Otros han coincidido en clubes, porque en Marruecos todos los jugadores militan en las grandes ligas. O se enfrentan entre ellos en la Ligue 1 o la Liga, entre otras competiciones. Así que no hay secretos entre ellos.

Francia parte como favorita. Se lo ha ganado como campeona de 2018, finalista de 2022 y como la selección que más ha enseñado para el espectáculo entre los aficionados por su poder ofensivo. También por la apuesta de Deschamps, que hasta ahora ningún rival ha conseguido ponerle grietas a su sistema pese a que son solo dos medios y cuatro delanteros. Y es ahí donde se juega el gran duelo, porque Marruecos parece la mejor selección que va afrontar hasta la fecha Francia. Un equipo que quiere el balón y que cuenta en la medular con los elementos para lograrlo. Y habrá que ver entonces si Les Bleus son capaces de imponerse

El partido viene salpicado por la polémica arbitral desde varios frentes. El primero porque Marruecos sigue pensando que en el duelo de 2022 no salió bien parado en ese sentido. A Deschamps se lo recordaron ayer en la sala de prensa. «Los fallos los cometemos nosotros y las quejas siempre dependen del lado en el que estás». Sin embargo, el seleccionador lanzó un dardo que no se esperaba cuando le preguntaron sobre el hecho de que todo el estamento arbitral, incluido el video arbitraje, sea argentino esta tarde. «Solo espero que el árbitro lo haga tan bien como el señor Letexier en otro partido».

El encuentro en cuestión es el Argentina-Egipto, después de la indignación de los egipcios por lo acontecido y después de que se sospechara del colegiado tras su designación precisamente desde el lado albiceleste. De fondo está también la decisión de la FIFA de rechazar el recurso de la FFF para que le quiten la amarilla de Olise después de la polémica decisión a favor de Balogun y su roja.

Cómo llega Francia: solo el partido ante Paraguay se salió un poco del guión ante el muro de los de Gustavo Alfaro y su juego al límite del reglamento. En los demás, el cuarteto atacante, bien completado con Barcola o por Doué, ha triturado a sus rivales. No va allegar Tchouaméni salvo sorpresa y su puesto lo volverá a ocupar Manu Koné. Arriba, lo normal es que repita Barcola para tapar a Achraf y su compañero del PSG, cuya salida fue decisiva ante Paraguay, vuelva a hacer de revulsivo. Deschamps se despide de Francia tras este Mundial y espera hacerlo por la puerta grande.

Cómo llega Marruecos. Cuenta con otra baja importante. Otra de las revelaciones del Mundial, Saibari, que acaba de fichar por el Bayern. Lo normal es que no juegue y su puesto lo debería ocupar Rahimi. También anda entre algodones el central Chadi Riad. Marruecos es una selección que ya juega sin complejos tras sus últimos resultados, no solo en el Mundial. Ha dejado en la cuneta a los Países Bajos aunque fuera en la tanda, se deshizo con contundencia de una de las anfitrionas, Canadá, o empató con Brasil en la fase de grupos. Casi le cuesta más contra las débiles o selecciones de su continente, como se vio en la final de la Copa de África.

El duelo del partido: Mbappé vs Achraf: amigos íntimos desde que coincidieron en el PSG, donde el delantero acogió al ex madridista para su integración, ya se han enfrentado en la selección y en clubes en un PSG-Madrid del Mundial de clubes. Pero a ahora llegan a la cita como capitanes y líderes de sus respectivas selecciones.

(Tomado de Marca.comhttp://Marca.com)