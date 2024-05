Francis Ford Coppola: “Estados Unidos se está derrumbando”

“Estados Unidos se está derrumbando, corremos el riesgo de perder la República, como ocurrió hace milenios en Roma.

Cuando hace años dije que quería hacer una epopeya ligada a la Antigua Roma, me preguntaron qué tenía que ver con Estados Unidos y respondí que esta última estaba fundada sobre la base de la Antigua Roma y ambas podían estar ligadas al mismo destino”.



Así afirmó Francis Ford Coppola en una rueda de prensa en Cannes donde presentó su film Megalópolis en competición en esta 77ª edición del festival.



Y de nuevo el director de 85 años, a quien no se le hizo ninguna pregunta sobre la polémica por su supuesto comportamiento incorrecto hacia las actrices en el rodaje de Megalópolis, añade: “El cine no es otra cosa que el arte de iluminar y poner el foco en lo que está sucediendo, podemos asegurarnos de que la gente vea lo que estamos experimentando y esto con la esperanza de hacer del mundo un lugar mejor para los niños”.



A una pregunta sobre la deriva de Trump en Estados Unidos, Coppola responde: “Hombres como Donald Trump no están al mando por ahora, pero hay una tendencia constante en el mundo hacia una tradición más neoderechista, incluso fascista”.



Se trata de algo “aterrador porque cualquiera que haya vivido la Segunda Guerra Mundial vio los horrores que tuvieron lugar y ciertamente no queremos que estas cosas vuelvan a suceder”.



Sobre la inversión de 120 millones de dólares que hizo el propio director vendiendo sus viñedos para llevar adelante este sueño de cuarenta años, dice: “No me importa.

Nunca me ha importado el dinero. Acepté el riesgo, no tengo problemas económicos. La película resultó exactamente como la imaginé y la pagué. Hay tantas personas que, cuando mueren, dicen: Ojalá lo hubiera hecho”.



En cuanto a Megalópolis, que fue recibida con frialdad por los expositores estadounidenses y que aún no tiene distribución en Estados Unidos (excepto en el circuito Imax), Coppola primero compara la opción de streaming con el lanzamiento de un vídeo doméstico y luego señala cómo todo el mercado del vídeo doméstico está cambiando demasiado rápido.



“Me temo que la industria cinematográfica se ha convertido cada vez más en gente que trabaja solo para satisfacer sus obligaciones de deuda, porque los estudios hoy están muy endeudados y el trabajo ahora no es tanto hacer buenas películas, sino más bien asegurarse de que paguen sus deudas”.



Las nuevas empresas como Amazon, Apple y Microsoft tienen mucho dinero hoy y, por lo tanto, podría suceder que los estudios que conocimos durante tanto tiempo nunca volverán a ser los mismos en el futuro”.



En cambio, John Voight -que en Megalópolis es el banquero Crassus- dice: “A dónde vamos, tenemos que preguntarnos. Soy viejo y no me queda mucho tiempo, ¿qué puedo hacer para crear un mundo que proteja a nuestros hijos?”.



Por último, Adam Driver, verdadero protagonista de Megalopolis en el papel del arquitecto Hamletiano César, subraya: “Coppola es también alguien que está dispuesto a cometer errores, a experimentar y este es un acto generoso que hay que reconocer”.