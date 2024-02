Francisco Jova, ejemplo en la formación de atletas

Más de cuatro décadas como profesor de atletismo de la categoría pioneril formando atletas y aportando al alto rendimiento distinguen al cienfueguero Francisco Jova Palacio. Durante este periodo de trabajo en varias escuelas primarias de la ciudad de Cienfuegos, llevando a los infantes los elementos básicos del deporte rey siempre en este nivel.

Jova Palacio manifiesta que trabaja con estudiantes de la enseñanza primaria porque le nace y le gusta trabajar con los niños ,lleva trabajando desde la década del ochenta del pasado siglo con esta categoría pioneril, cuando me gradué en ele fajardo y me dieron la tarea de trabajar con los niños además de eso me gusta promover atletas al alto rendimiento y me gusta que los niños salgan satisfecho del deber cumplido.

Actualmente Joba Palacio trabaja en la escuela primaria Armando Mestre, del consejo popular Pueblo grifo, en la ciudad de Cienfuegos y aunque no está ajeno a la falta de medios para la enseñanza del deporte ha buscado alternativas a partir de innovaciones. Francisco asegura que ante las limitaciones de los medios para la práctica del deporte son varios los medios innovados por el que son de gran utilidad de manera que los pequeños desde edades tempranas se socialicen con estos aparatos de manera que cuando participen en un evento tengan conocimientos de ello ,el más reciente fue un bloque de arrancada.

Cada sesión de entrenamiento en las tarde de lunes a viernes es ya un espacio reconocido en la provincia para la formación de atletas que han llegado al alto rendimiento y otros que acaban de comenzar colmados de sueños e ilusiones.

Dilan Raúl Rivero García, practicante, señala que este es el deporte que más le gusta y quisiera llegar a ser un gran deportista y cosechar exitosa en los eventos que concurse, por su parte Maikol Santo Asea Montoya, reconoce que quisiera representar a su país, en cualquier evento nacional y subir a lo más alto del podio

Como Francisco Joba Palacio, con más de cuarenta años dedicados a la formación de nuevos deportistas, son muchos en todo el país los que trabajan sin descanso y hacen fuerte al deporte antillano pese a los imponderables.