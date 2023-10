Frank Daniel habla sobre Pável y otros personajes

Escucha la Nota Escucha la Nota

Conversamos con el joven actor Frank Daniel Martínez Torres, Pável de la telenovela El derecho de soñar. Sobre sus experiencias personales a través de la piel de sus personajes, versaron estos minutos de encuentro.

En medio de las tantas reacciones (la mayoría de mucho agrado) que a diario recibe de la experiencia de El derecho de soñar, este joven ha mostrado en poco tiempo carácter y la credibilidad necesaria a partir de las múltiples vidas que le ha tocado interpretar.

Serio, de hablar pausado y bajo, lo conocí en lo que ha sido su experiencia más reciente como conductor del programa Donde va La Habana. En el momento de la grabación aprecié a un chico receptivo, curioso más allá de las exigencias del guion, pero sobre todo, muy respetuoso de este y de los por qué de la entrevista. Sobre esta nueva proyección de trabajo, por supuesto conversamos también, solo preferí encarar ante todo el tema de la actuación, pues no hizo falta que confesase lo esencial que resulta en su día a día. Los resultados hablan por sí solos.

Frank, te conocimos en LCB, La otra guerra ¿Qué representó para ti?

“Sí, el personaje de “Venao” en la serie LCB marcó un antes y un después en mi carrera profesional; fue mi primer trabajo en televisión de la mano de Roly Peña y Miguel Sosa, ambos magníficos directores a los que siempre les estaré agradecido por haberme permitido ser parte de ese elenco de actores maravillosos que nos hizo disfrutar cada capítulo y de los cuales aprendí mucho. Por siempre, las gracias”.

¿Qué le pides a un personaje para “adueñarte de él”?

“Esta pregunta es muy buena, pero te pido permiso para conformarla al revés, qué me pediría yo para poder dar vida a los personajes”. Y entonces te diría que me pido y quiero ofrecerle a todos los personajes, estudio, trabajo, responsabilidad… pero el factor número uno y el que nunca puede faltarme es la sinceridad por sobre todas las cosas. Es lo que más me pido.”

Primero en Calendario y ahora en El derecho de soñar has asumido papeles muy singulares. ¿Cuáles han sido los mayores retos a la hora de enfrentarlos?

“Cada vez que te dan un personaje significa un reto nuevo pues cada uno va a tener características diferentes. Tuve la suerte de poder trabajar en ambas —Calendario 3 y en El derecho de soñar— al mismo tiempo, por lo cual tuve que esforzarme más.

“Calendario llega a su tercera temporada y final, por tanto Vladimir —mi personaje— lleva una continuidad, no podía cambiar su imagen, así que tuve que lograr que físicamente Pavel no se pareciera en nada a Vladimir.

“Sucedió en más de una ocasión que salí de un rodaje para entrar en otro el mismo día. Desprenderme totalmente de un personaje para asumir de inmediato el otro fue también parte del trabajo y del reto actoral; pero verdaderamente lo disfruté muchísimo y la experiencia en lo personal me resultó muy gratificante.”

¿Cómo defines la relación con Jorgito Martínez en El derecho de soñar?

“He tenido la suerte de trabajar con actores de excelencia (Jacqueline Arenal, Fernando Echavarría, Jorge Treto, Clara García, Yaremis Pérez), y esta vez el trabajo con Jorge Martínez y también con Ana Gloria Buduen, siempre lo califico como una escuela; todo lo que se puede aprender de ellos es infinito, tanto en lo personal como en lo profesional. Hay que ver lo magnifico y excelentes personas que son. Siempre estar cerca de ellos, aprendiendo de lo mucho que ofrecen es una experiencia maravillosa”.

Entonces actor, es momento de saber de tu experiencia en Donde va La Habana

Sí, somos la nueva imagen de un programa que gusta muchísimo y que ha servido de gran ayuda para nosotros los artistas y creadores, siguiendo la pauta de antes y manteniendo vivo el espíritu del programa.

“Junto a Anabel Arencibia hemos creado un buen equipo y de la mano del director Luismel González, todo es mucho más fácil. Así que solo puedo agradecerle al Canal Habana y a todo el colectivo en general por esta oportunidad.”

Las gracias también a ti por dejar tan agradable huella en lo que haces, a través de personajes complejos que, tal cual la vida, dejan un mensaje más allá de lo aparentemente visible.