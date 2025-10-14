Fumigan en municipios con cuadro epidemiológico más complejo

Foto: DPS Salud Cienfuegos

Los municipios de Aguada de Pasajeros, Palmira y Cienfuegos han sido los primeros en recibir el tratamiento extradomiciliario o fumigación de las calles y espacios abiertos, aunque no en la totalidad de esos territorios.

De acuerdo con el Dr. Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cienfuegos, la aplicación va dirigida a aquellos entornos con una mayor complejidad en este momento, y constituye un complemento del resto de las medidas antivectoriales.

Explicó el especialista de Salud que «aunque sea un tratamiento que se realiza en los exteriores, es importante que la población abra las ventanas de sus viviendas para que también sea más productivo y eficaz el uso del tratamiento adulticida extradomiciliario».

La fumigación, asevera, se ha realizado en espacios exteriores a las viviendas, generalmente en parques, calles y aceras aledañas a aquellos lugares donde se realiza el control de foco. No obstante, reiteró que «las medidas de control físico pueden impactar en un 60-70% los índices de infestación del mosquito».

Medidas de control físico en el hogar y centros de trabajo:

Destruir criaderos

Tapar tanques

Realizar chapeas

Eliminar los depósitos que puedan contener agua y convertirse en criaderos

Morales Pérez reiteró la importancia de acudir al médico ante la aparición de un síndrome febril inespecífico.