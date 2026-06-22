Messi metió a Argentina en los 16avos. de final del Mundial 2026

(Información de ESPN Deportes)

Con un doblete del inoxidable Lionel Messi, Argentina le ganó por 2-0 a Austria en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del grupo J, y se metió en los 16avos. de final del Mundial 2026.

El capitán, emblema y líder de la Selección, que erró un penal a los 8 minutos, abrió finalmente el marcador a los 38 después de una muy buena jugada colectiva y superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. Y como si esto fuera poco, a sus casi 39 años, selló la victoria en el descuento.

Del penal errado, al desahogo de Messi con el gol

A los 3 minutos, Messi abrió la pelota a la izquierda, llegó el muy bien pase al área de Enzo Fernández y después de controlar, Lautaro Martínez cayó ante la marca de dos defensores. Los futbolistas y los hinchas que llenaron el Dallas Stadium no tardaron en pedir infracción. Después de la revisión del VAR, el árbitro egipcio Amin Mohamed cobró penal. El arquero Alexander Schlager le habló, Leo se hizo cargo y su zurdazo cruzado se fue ancho. Los hinchas de Austria, eufóricos, hacían reverencias detrás del arco.

El cimbronazo que provocó el penal desperdiciado por el capitán fue aprovechado en los minutos siguientes por el equipo europeo, que se adueñó de la pelota y se acercó con peligro al área de Emiliano Martínez. Fueron momentos para resistir. En ese tramo, el mediocampo argentino compuesto por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada no podía gravitar.

Sin embargo, a los 18, Messi volvió a tener una chance inmejorable después de un pase de Lautaro Martínez en el área. El 10 enganchó, tardó en definir y David Alaba casi la mete en contra. A los 31 lo volvió a tener Leo, en una jugada que él mismo generó con una pase de primera al área, que tras un despeje le volvió a caer al 10. Su remate fue despejado por Alaba, quien terminó siendo felicitado por su arquero.

Con participación en casi todas las jugadas de ataque, Enzo Fernández hizo crecer el equipo. Paciente, el conjunto de Scaloni recuperó la tenencia e interrumpió el ritmo que pretendían imponer los de Ralf Rangnick.

Hasta que a los 38, llegó el desahogo para Messi y para toda Argentina: el propio Leo abrió de derecha al medio y se fue acercando hacia el área. Almada vio a Medina por izquierda, el lateral mandó el centro atrás, el ex-Vélez la dejó pasar entre sus piernas y el máximo goleador de la historia de los Mundiales estampó el 1-0 con un zurdazo a la carrera.

El tanto aportó tanta tranquilidad, al punto que el 1° tiempo se fue entre el incesante toqueteo del campeón del mundo y el «Muchachos» entonado por la gente.

Un 2° tiempo en el que Argentina debió aguantar hasta liquidarlo

Austria salió con todo en el complemento y Nahuel Molina protagonizó una salvada providencial después de una muy buena jugada colectiva. Rápidamente, los aplausos fueron para Dibu Martínez, quien voló y descolgó un centro por izquierda. El Dibu volvió a aparecer a los 55, cuando voló para desactivar un tiro libre de Sabitzer con la mano derecha.

Ya con el ingreso de Otamendi por Cuti Romero, Argentina se vio obligada a replegarse y a aguantar. Scaloni probó refrescar un poco el equipo con los ingresos de Nico González y Julián Álvarez por Thiago Almada y Lautaro Martínez.

A los 66, un centro por la izquierda que terminó en cabezazo desviado de Michael Gregoritsch llevó algo de inquietud en la Albiceleste.

La pausa de hidratación llegó en un momento oportuno para Argentina. A los 73, Nicolás González conectó de cabeza un corner por izquierda de Messi y casi amplía el marcador.

A los 79, otra vez con Austria lanzado al ataque, Dibu Martínez se arrojó para atrapar un balón tras un centro bajo por derecha.

Scaloni aprovechó para darle rodaje a Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, los campeones del mundo que no estuvieron en el debut contra Argelia.

A los 93, otra vez hubo que sufrir. Tras un tiro libre pasado de Sabitzer, el doble cabezazo de Austria no llegó a destino.

Pero claro, Argentina tiene a Messi. Un jugador de casi 39 años capaz de liquidar la historia en el descuento. Un fuera de serie. Una leyenda viva del fútbol. Consejo: sea cual sea la camiseta de cada uno, no dejemos de disfrutarlo.