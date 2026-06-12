Mundial de fútbol: A escena las otras sedes

Las otras dos sedes de la Copa Mundial de fútbol de 2026, Estados Unidos y Canadá, iniciarán su andadura este viernes, luego que México lo hiciera la víspera.

Estados Unidos comenzará su paso por el grupo D con su choque ante Paraguay previsto en Los Ángeles, donde tendrá lugar previamente una ceremonia inaugural, como ocurrirá también en Toronto antes del Canadá-Bosnia y Herzegovina.

Norteños y paraguayos nunca se han visto las caras en escenarios mundiales y tendrán un duro enfrentamiento en aras de obtener el pase a la siguiente ronda por un apartado donde también están Australia y Turquía, que jugarán entre sí el sábado en Vancouver, Canadá.

El equipo de las barras y estrellas llega con apenas un encuentro ganado este año, pero no quiso coger mangos bajitos y escogió rivales muy exigentes como Bélgica, Portugal, Senegal y Alemania, así que el balance negativo hay que verlo con cuidado.

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino apuestan por la presión intensa en sectores específicos del campo, transiciones rápidas y adelantamiento de líneas, y su fragilidad es la defensa, tras encajar 11 goles en cuatro juegos.

No obstante, la calidad de sus rivales se supone superior a la de los paraguayos, quienes mejoraron mucho al mando del también albiceleste Gustavo Alfaro, que le aportó precisamente orden defensivo, con el cual logró solventar su clasificación en las difíciles eliminatorias sudamericanas.

Sin ese derroche de talento individual, los guaraníes son un equipo tácticamente muy difícil de superar y dejaron buenas sensaciones en sus partidos amistosos, con triunfos contra Grecia y Nicaragua, y una derrota frente a Marruecos por la mínima diferencia.

En el otro partido de este viernes, correspondiente al grupo B, los coanfitriones canadienses enfrentarán a un elenco bosnio que a pesar de estar apenas en su segunda incursión del orbe sale como favoritos.

Canadá no logró ni un solo triunfo en los dos Mundiales que ha disputado y quieren estrenar su casillero con una generación atractiva, aprovechando además el tirón de su público.

Por su parte, el equipo balcánico logró el billete de forma épica y dramática, tras pasar dos eliminatorias de repesca que se resolvieron desde los 11 metros, una ante Gales y la otra contra la histórica Italia.

Por esa razón vienen crecidos, y pueden aprovechar para apuntar al liderato de este conglomerado, en el que también figuran Catar y Suiza, esta última aparentemente con más papeletas para imponerse.

No obstante, al ser este un Mundial con más equipos, se abre el diapasón para los clasificados a la siguiente ronda, e incluso en el tercer lugar se puede sobrevivir, así que nadie se puede permitir una goleada para que las matemáticas le ayuden.