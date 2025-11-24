Gana ALFICSA Plus S.A., de Cienfuegos, Premio Nacional de Calidad 2024

La Empresa Mixta ALFICSA Plus S.A., de Cienfuegos, patrocinada por el Grupo AzCuba, mereció el Premio Nacional de Calidad 2024, trascendió en el encuentro mensual del Consejo de Ministros de la República de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Radicada en áreas de la Empresa Azucarera Antonio Sánchez, de Aguada de Pasajeros, de la que aprovecha sus mieles para producir y comercializar alcoholes finos y súper finos de caña, la entidad es abanderada en la actividad de ciencia e innovación, con indices de desempeño que destacan entre sus iguales internacionales.

Con tecnología de punta, cinco columnas de destilación, la mayoría al vacío, parámetros de eficiencia y de fermentación que amparan indicadores internacionales, ALFICSA Plus S.A, creada en 2019 a partir de la unión entre las empresas españolas ZERUS S.A y ALFIDEME S.A, cumple las exigencias de sus clientes tanto del continente americano como del mercado europeo.

Premio Provincial de la Calidad de Cienfuegos en la XXIII edición del certamen, la entidad aguadense está registrada como la mayor entre las doce destilerías del país, con una producción diaria de 90 mil hectolitros y la de mejor índice de eficiencia, en tanto entre sus indicadores en este sentido figura la utilización de la menor cantidad de miel para fabricar un hectolitro de alcohol. Uno de sus principales receptores es la reconocida marca de rones Havana Club Internacional.

Mención especial a la Excelencia

Los miembros del Consejo de Ministros aprobaron, además, la propuesta para otorgar Mención Especial de Reconocimiento a la Excelencia 2023 al Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso (CNCMA), institución de la Salud radicada en Párraga No. 215, entre San Mariano y Vista Alegre, en el reparto La Víbora, municipio capitalino de 10 de Octubre.

Inaugurado el 27 de julio de 1994, el CNCMA es un referente en cuanto a sus compromisos con las buenas prácticas. Su colectivo combina la asistencia, la docencia, la investigación, la innovación y un estilo de dirección participativo, fundamentado en el liderazgo de sus directivos a todos los niveles.

Acreditado desde 2017 por la Junta Nacional y certificado con la norma NC-ISO 9001-2015 por la Oficina Nacional de Normalización, el CNCMA posee también el aval del Instituto español de Certificación, S.L (ICDQ) en los servicios de asistencia médico quirúrgicos mínimamente invasivos electivos.