Garantiza Cienfuegos producción de Vidatox para la exportación

La exportación de 9 mil frascos de Vidatox para su exportación en el presente año, tiene garantía en su proceso productivo a partir del veneno del escorpión Rhopalurus junceus, con el cual se contribuye a mejorar la calidad de vida de pacientes con diferentes enfermedades.

Reinaldo Gómez Alonso, director de negocios y control de las operaciones en la Unidad Empresarial de Base LABIOFAM Cienfuegos, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que al cierre de febrero lograron los primeros 3 mil 944 frascos, en las variantes de Vidatos y Vidatox Plus, y en marzo completaron un lote de 190 pomos con destino a Nigeria.

Además de ese país africano como destino, el Vidatox también se comercializa hacia Viet Nam, China y Bulgaria.

Aseguró que a ese paso deben cumplir el plan del primer semestre sin dificultades, en un renglón exportable que satisface a clientes y se ha consolidado desde hace más de una década.

Fabio Linares Pazos, director de investigación, innovación y desarrollo en esa entidad cienfueguera, agregó que en estos momentos cuentan con los insumos necesarios para respaldar las exportaciones que se soliciten en este semestre.

En los laboratorios donde obtienen el producto homeopático, la fuerza calificada garantiza un renglón de alta calidad, y disponen de la materia prima requerida, así como los envases.

Linares Pazos aseguró que desde el año 2014 fabrican el el Vidatox en el Laboratorio de Homeopatía de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio.

En 2016 recibieron la autorización para producir con destino a la exportación hacia diferentes mercados, por cuanto en estos 10 años el medicamento reforzó su prestigio en el ámbito médico, y entre la población de varios continentes.