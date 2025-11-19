«Hemos permitido en Gaza el exterminio de un pueblo entero», afirma Josep Guardiola

«Hemos permitido el exterminio de un pueblo entero», afirmó sin medias tintas el español Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, al aludir al amistoso que animaban las selecciones de Cataluña y de Palestina en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic a beneficio de las víctimas del genocidio palestino en Gaza por parte del ejército israelí.

Una iniciativa impulsada por la plataforma «ACT X Palestine» que el ex conductor del Barcelona aplaudió en diálogo con «El Món a RAC1», un popular programa radial catalán de gran audiencia, y consideró que «este partido, más que simbólico, servirá para demostrar que una parte del mundo se preocupa por ellos», apuntando a la inacción general frente a la dramática situación que vive ese pueblo.

«El mundo abandonó a Palestina. No hemos hecho absolutamente nada al respecto», afirmó Guardiola, al destacar que «ellos no tienen la culpa de haber nacido allí y nosotros hemos permitido que un pueblo entero fuera destruido», aludiendo a las cerca de 70 mil víctimas civiles contabilizadas hasta el momento, en su mayoría niños y mujeres.

Un genocidio que muchos pretenden soslayar con la complicidad de gobiernos y medios de comunicación, situación que indignó a Guardiola casi tanto como la masacre propiamente dicha: «Tengo muy poca confianza en los líderes políticos, capaces de cualquier cosa con tal de perpetrarse en el poder y no logro imaginar a una persona en el mundo que pueda defender lo sucedido en Gaza. Podrían ser nuestros hijos los asesinados por el solo hecho de haber nacido», destacó.