Gia, una joven que lucha por «Renacer» con independencia

Diálogo con Yeiss Valdés Zubiaur, Gia en Renacer, quien habla sobre sus experiencias como actriz y sus vivencias en la novela cubana, que por estos días transmite la televisión nacional.

La novela cubana Renacer ha impactado grandemente en el gusto popular. Personajes como Roxana, la más mala de la película, y Líann entre otros, están en boca de todos, esta vez por sus excelentes actuaciones pegaditas a las realidades de muchos jóvenes en la Isla.

Hoy comparto una entrevista con los lectores del Portal, hecha a Yeiss Valdés Zubiaur, Gia en la novela, otro de los personajes cuya historia es también la de muchas jóvenes cubanas, que a pesar de limitaciones económicas buscan la independencia familiar en un acto arriesgado en el que lo apuestan todo, sin saber si resultará o no.

Pero quien esta actriz, que a fuerza de entrega ha permeado en el gusto de los pobladores.

Pues les cuento que Yeiss es habanera, de la barriada de Diez de octubre, con actual residencia en el municipio de Playa.

En la televisión cubana no posee una vasta experiencia. Hizo “Cuando una mujer”, y el teleplay “Ecos interiores”, donde interpretó el personaje de Chanel, una de las apariciones del muchacho enfermo de esquizofrenia.

¿Cómo llegas a Renacer?

«A Renacer llego a través de Jorge Molina codirector de la novela. Me escribió por las redes citándome para un casting, porque la actriz que haría el personaje no podía.

«Me dieron el papel casi iniciándose las grabaciones por lo cual estaba un poco retrasada en relación con el resto del colectivo, este retraso lo pude suplir haciendo un esfuerzo supremo y entregándome al ciento por ciento y como siempre ocurre con la ayuda de mis compañeros».

¿Cuál fue el mayor reto en este nuevo acceso a la televisión?

«Pienso que fue aprender a tener un mayor dominio de los códigos de la televisión en lo relacionado con el tratamiento de las cámaras, a trabajar un personaje con tanta continuidad y capítulos, con tantas y diversas locaciones, pues Gia es un coprotagónico y como resultado, bastante activo en su relación con otros contextos y situaciones dramáticas.

«Algunas escenas fueron verdaderos retos. Las más difíciles de asumir fueron las primeras por mi falta de experiencia en el medio, aunque existen otras algo complicadas también que no han salido aún y de las cuales no puedo ofrecer detalles. Cuando los televidentes las vean comprenderán de qué hablo».

¿Tiene YeissValdés puntos de contactos con Gia?

«Si, digamos que tanto Yeiss como Gia, son muy amorosas con la familia y una de sus mayores defensoras, ambas son actrices, dotadas de un eminente sentido de la responsabilidad; al igual que Gia, tengo una hermana con la misma edad de la actriz que hace Danae, y una abuela que califico en el mejor sentido de la palabra y con todo el cariño y respeto del mundo “sobreprotectora”, tal cual es la abuela de Gia».

Ahora que te has relacionada mucho más con la televisión, ¿qué otros personajes te gustarían interpretar?

«Uno que nada tuviera que ver con Gia, totalmente negativo, marginado quizás por la familia y la sociedad, con características físicas y espirituales atípicas, que lo lleven por senderos oscuros y criticados por la mayoría.

«Hacer un personaje con esos caracteres me impondría un desdoble tremendo, y asumir desafíos que al final siempre traen al actor satisfacción y placer».

Si tuvieras que definir la novela con una palabra ¿cuál emplearías y por qué?

«La palabra más acertada es “escuela” por varias razones. Aquí se estableció una combinación perfecta, entre experimentados y noveles, como factor determinante en la calidad de la novela.

«Para cualquier actor o actriz joven resulta muy enriquecedor trabajar con quienes tienen una carrera consolidada, en mi caso particular compartir escena con estas personas fue como asistir a una clase magistral

«Es cierto que los métodos de la actuación dígase cine, teatro y televisión son los mismos, es igual el descubrimiento, pero para una actriz en formación como yo, que de hecho me gradúo en noviembre con la novela Renacer ha sido importantísima en mi evolución».

¿Qué te ha enseñado?

«Tantas cosas, he aprendido lo que puedo o no hacer y sobre todo me ha enseñado a conocerme más como actriz y ser humano y a determinar el recurso a emplear en ciertas escenas.

«Me ha abierto puertas, y me ha ofrecido la satisfacción de sentir como los televidentes se han identificado con Gia, sobre todo aquellas muchachas abandonadas por su madre, con una suegra controladora y fastidiosa, con un padre alcohólico, que sueñan vivir independientes con un amor no correspondido.

«Renacer ha sido un antes y un después en mi carrera, después de la novela todo ha sido maravilloso, las gentes me reconocen en la calle, me hablan, indagan sobre algunas escenas y lo más importantes, me dan fuerzas para continuar por este camino, extraordinario, pero difícil».

¿Cuánto aportó el personaje de Cesar en la concreción de tu papel?

«Trabajar con Reytel Oro (Cesar) fue maravilloso, es todo un caballero, un actor que ofrece todos sus saberes. Es muy protector con todas las personas a su alrededor. Compartir escena con él fue muy cómodo, entre nosotros nunca hubo problemas o desencuentro.

«Siempre que podíamos aportarle algo a los personajes lo hacíamos, nos sentábamos y tratábamos de explicarnos los porqués de los rechazos de Cesar hacia Gia, su amor por Aitana lo que sin dudas hacia las actuaciones mucho más convincentes.

«Hicimos el casting juntos, pero ya nos conocíamos a través de un proyecto teatral que finalmente no se consolidó».

¿Cuáles han sido tus experiencias teatrales?

«En el teatro no he tenido tampoco grandes experiencias. Trabajé durante 5 años como bailarina haciendo teatro musical en el Martí y en el anfiteatro del Centro Histórico dirigido por el Maestro Alfonso Menéndez.

«Hice cinco obras entre ellas Los miserables, Jorobado de Notre Dame y Del Alambra al Martí, y aunque me desempeñaba como bailarina de alguna manera me relacioné con el arte dramático.

«En la actualidad estoy en “Requien por Yarini”, obra en cartelera de teatro “El público”, que también ha tenido mucha aceptación y al mismo tiempo a la espera de nuevos roles».