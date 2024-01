Estos son los ganadores de los premios Globos de Oro 2024

Escucha la Nota Escucha la Nota

Como era de esperar, Barbie —que era la más nominada pero no obtuvo ninguno de los principales premios—, se coronó como el mayor logro cinematográfico de taquilla, una categoría nueva.

La gala fue presentada esta vez por el actor y cómico estadounidense Jo Koy.

A continuación te presentamos la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2024:

En las categorías de cine:

Mejor película de drama: Oppenheimer

Mejor película musical o de comedia: Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon (“Los asesinos de la luna”)

Mejor actor de drama: Cillian Murphy – Oppenheimer

Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone – Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actor de musical o comedia: Paul Giamatti (The Holdovers, “Los que se quedan”)

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers (“Los que se quedan”)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Mejor película de habla no inglesa: Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mejor película de animación: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and The Heron, “El chico y la garza”)

Mejor director: Christopher Nolan – Oppenheimer

Mejor guion: Justine Triet, Arthur Harari – Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mayor logro cinematográfico y de taquilla: Barbie

Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson – Oppenheimer

Mejor canción original: What Was I Made For? (Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell) – Barbie

En las categorías de televisión:

Mejor serie de TV de drama: Succession

Mejor miniserie o película para televisión: Beef

Mejor serie de TV, musical o comedia: The Bear

Mejor actor de serie de drama para TV: Kieran Culkin – Succession

Mejor actriz de TV de serie de drama: Sarah Snook – Succession

Mejor actriz de comedia o musical de TV: Ayo Edebiri – The Bear

Mejor actor de comedia o musical de TV: Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actriz de serie limitada o película para TV: Ali Wong – Beef

Mejor actor de serie limitada o película de TV: Steven Yeun – Beef

Mejor actriz de reparto en TV: Elizabeth Debicki – The Crown

Mejor actor de reparto en TV: Matthew MacFadyen – Succession

Mejor actuación cómica tipo stand-up en TV: Ricky Gervais (Ricky Gervais – Armageddon)

En unos Globos de Oro sin mensajes ni referencias al contexto sociopolítico global, destacaron las palabras de Lily Gladstone al recibir el galardón por su interpretación en Killers of the Flower Moon, cinta dirigida por Martin Scorsese.

Inició su discurso hablando en blackfoot, una lengua algonquina.

“Tan solo hablo un poco del idioma blackfeet, la hermosa nación que me crió y me animó a seguir haciendo esto”, le dijo a la audiencia.

Gladstone creció en una reserva en Montana, estado del noroeste de Estados Unidos fronterizo con Canadá.

“Estoy aquí con mi madre, quien, aunque no es blackfeet, trabajó incansablemente para que el (idioma) blackfeet ingresara a nuestro salón de clases”, prosiguió.

“Este premio es histórico. Estoy muy agradecida de poder hablar aunque sea un poco de mi idioma, porque en este negocio, los actores nativos solían decir sus líneas en inglés”, concluyó.

En Killers of the Flower Moon, Gladstone interpreta a Mollie Burkhart, una mujer osage cuyos familiares son brutalmente asesinados como parte de un complot de colonos blancos para mudarse a sus tierras y apoderarse de su fortuna.

Otro de los galardonados cuyo discurso despuntó ante otros más descaifenados fue el de Robert Downey Jr., quien se alzó con el premio al mejor actor de reparto por su rol en Oppenheimer.

“Una historia impactante sobre el dilema ético de las armas nucleares recauda mil millones de dólares… ¿les suena? No. Excepto porque Universal apostó fuerte por Christopher Nolan para dirigirla”, subrayó.

La cinta narra la vida de J. Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan y, por lo tanto, marcó el comienzo de la era atómica.

Y Downey Jr. da vida al funcionario del gobierno estadounidense Lewis Strauss.

Oppenheimer estaba en todas las quinielas para los Globos de Oro, en las que muchos apostaron por Barbie como otra de las grandes ganadoras.

Sin embargo, al filme dirigido por Greta Gerwig se le escaparon los galardones de las principales categorías.

“Quisiéramos dedicárselo a cada una de las personas del planeta que se vistieron para la ocasión y se fueron al mejor lugar de la Tierra: las salas de cine”, dijo su protagonista Margot Robbie al recibir junto a la directora de la cinta el premio al mayor logro cinematográfico de taquilla.

Se trata de una nueva categoría, que tiene como objetivo reconocer los méritos de las películas comercialmente exitosas.

“Gracias a los Globos de Oro por crear un premio que celebra a los aficionados del cine. Esta película es sobre Barbie, pero es también una película sobre humanos. La hicimos para ustedes, y la hicimos con amor. Gracias por amarla de vuelta”.

What Was I Made For? de Billie Eilish, se alzó como mejor canción original. Era una las tres canciones de Barbie nominadas en la categoría.

“Hace exactamente un año, cuando vi la película, era muy miserable y estaba depresiva, y escribir la canción me salvó un poco”, dijo Eilish al recibir el galardón.

Con los Globos de Oro arrancó la temporada de premios de Hollywood, que culminarán el 10 de marzo con los Oscar.