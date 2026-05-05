Todo sobre los hantavirus: una enfermedad grave pero de bajo riesgo mundial

El crucero holandés MV Hondius donde se ha producido el brote de hantavirus. /EFE/EPA/Elton Monteiro

Un crucero con 147 pasajeros ha sufrido un brote de enfermedades respiratorias graves durante su travesía por el Atlántico Sur. Según expone la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han identificado dos casos y cinco cuadros sospechosos de infección por hantavirus, una enfermedad viral que los humanos pueden adquirir al estar en contacto con orina, heces o saliva de roedores contagiados.

Por ahora, ya han muerto tres personas, un paciente se encuentra gravemente enfermo y tres individuos reportan síntomas leves. La institución internacional de salud pública señala que el inicio de su infección pudo darse entre el 6 y el 28 de abril y que la clínica más común se manifiesta con síntomas como fiebre, molestias gastrointestinales, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda o shock.

La embarcación partió de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril y siguió su itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples paradas en regiones remotas y ecológicamente diversas como la Antártida continental, Georgia del Sur, la Isla Nightingale, Tristán de Cunha, Santa Elena y la Isla de la Ascensión. Actualmente, se desconoce el alcance del contacto de los pasajeros con la vida silvestre local de las regiones visitadas.

El brote se está gestionando a través de una respuesta internacional coordinada que incluye investigaciones en profundidad, aislamiento y evacuaciones médicas. La OMS declara que se trata de una enfermedad grave pero rara, y apunta a que el riesgo para la población mundial es bajo. El buque transportaba 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación de 23 nacionalidades diferentes y desde el pasado lunes 4 de mayo, se encuentra amarrado frente a la costa de Cabo Verde.

¿Qué es el hantavirus?

Un artículo publicado en The Journal of The American Medical Association describe esta enfermedad como un conjunto de virus transmitidos de roedores a humanos como consecuencia de la exposición a orina, saliva o excrementos infectados.

El riesgo de contagio suele ser bajo pero tiende a ser mayor entre las personas que limpian, trabajan o viven en espacios donde hay presencia de estos animales. Los síntomas dependen del patógeno que causa la infección, y comienzan una semana después de la exposición viral, aunque pueden tardar hasta ocho semanas en aparecer.

Según cuenta a SINC el profesor titular de veterinaria e investigador en la Universidad Europea, Fernando Esperón, existen dos clínicas mayoritarias que determinan el tipo de infección y su progresión: la primera es el síndrome pulmonar por hantavirus y la segunda la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

La primera es la más letal, y al menos un tercio de los infectados muere. Se caracteriza por ofrecer síntomas iniciales similares a la gripe, como fiebre, escalofríos, fatiga, dolores musculares, vómitos y diarrea. Después de 10 días, los pacientes desarrollan tos y complicaciones respiratorias letales. Por otro lado, la segunda puede provocar fiebre hemorrágica con síndrome renal y los síntomas suelen causar sangrado interno, hipotensión e insuficiencia renal. No obstante, el riesgo de muerte es menor y oscila entre el 1 y el 15 %.

Sobre su prevalencia, el experto declara que no es una enfermedad muy frecuente y que, por ello, la opinión pública no ha oído hablar mucho de ella. “La mayoría de las cepas no suelen transmitirse de humano a humano, tendría que existir un contacto muy directo y aun así sería muy difícil que se produjese”, declara.

Aunque es poco común, el experto informa de una transmisión limitada de síndrome pulmonar entre humanos debido al virus Andes en entornos comunitarios que implican contacto cercano y prolongado.

¿Cómo tratar y prevenir el hantavirus?

Por ahora, no existe un medicamento específico para tratar la infección por hantavirus y los tratamientos suelen ser sintomáticos.

Los pacientes hospitalizados con síndrome pulmonar por hantavirus suelen ser tratados con oxígeno y pueden llegar a necesitar ventilación mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea. Por su parte, las personas con fiebre hemorrágica deben hacerse seguimiento cercano de su función renal y en ocasiones requerir diálisis.

Según expone el artículo, la mejor manera de prevenir la infección por hantavirus es mantener a los roedores salvajes fuera de los hogares, cabañas, vehículos, cobertizos u otros espacios cerrados.

Asimismo, al limpiar áreas que contengan excrementos, los expertos recomiendan usar guantes de plástico o goma. Los espacios infestados tienen que ventilarse y se debe usar una solución desinfectante como lejía para humedecer el área antes de limpiarla con una esponja o una fregona.

Hantavirus en el mundo

Según expone al SMC España el epidemiólogo y director de Gaceta Sanitaria, Salvador Peiró, esta enfermedad no es nueva: se conocen casos desde los años 50 y los virus se identificaron en 1970.

Concretamente, existen dos variantes. “En Europa, la más frecuente es la Puumala virus, un tipo de hantavirus que suele provocar cuadros con fiebre y daño renal, raramente graves y que, en muchos casos, pasan desapercibidos. En Sudamérica la variante es más agresiva y provoca un síndrome cardiopulmonar con insuficiencia respiratoria rápida, hemorragias y una mortalidad significativa”, explica.

La infección por hantavirus es poco común y su tasa de mortalidad oscila entre el 1- 15 % en Asia y Europa, y el 50 % en América

La OMS informa de que la infección por hantavirus es poco común y que su tasa de mortalidad oscila entre el 1- 15 % en Asia y Europa, y el 50 % en América.

El año pasado, ocho países americanos reportaron en total 229 casos y 59 muertes ocasionadas por este tipo de patógenos, y en Europa se vieron 1 885 infecciones entre 2019 y 2023. La fiebre hemorrágica del hantavirus con síndrome renal sigue representando miles de casos al año en Asia Oriental, aunque la incidencia ha ido disminuido en las últimas décadas.

Según avisa esta organización, los factores ambientales y ecológicos que afectan a las poblaciones de roedores pueden influir en las tendencias de enfermedades estacionalmente. Dado que los reservorios de hantavirus son roedores silvestres, la transmisión puede ocurrir cuando las personas entran en contacto con hábitats de roedores.

“Por ahora, no hay ningún riesgo general para la población donde vaya el barco. Los pasajeros tendrán que ser controlados durante el tiempo que puedan desarrollar síntomas (no por contagiar, sino por si enferman) y el barco tendrá que ser limpiado y desratizado”, concluye Peiró.