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Honran a Verónica Lynn, rostro imprescindible del arte en Cuba

PorPrensa Latina

Abr 25, 2026 #Cuba, #Cultura

Con una extensa trayectoria en el cine, la radio y la televisión, Verónica Lynn celebrará 95 años de vida este 7 de mayo y el documental es una suerte de homenaje a una obra consagrada a la escena de su país.

Desde los años 50 hasta hoy, la artista ha iluminado escenarios, pantallas y memorias con su arte y entrega, destaca el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (Cnae), con la invitación a disfrutar de un encuentro que promete reverenciar “la grandeza de Verónica Lynn”.

Colegas de profesión, críticos y jóvenes intérpretes convergen en esta pieza coral de casi 50 minutos de duración, cuyo propósito trasciende lo biográfico para convertirse en un retrato de la Premio Nacional de Teatro y Televisión, dispuesta siempre a nuevos desafíos.

Producido por la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos y el Cnae, el documental está dirigido por Pedro Maytín, quien colabora en el guion junto al dramaturgo, poeta y ensayista Norge Espinosa.

Transcurren los años y Verónica Lynn permanece fiel a aquello que tanto le apasiona; su vitalidad y amor a la escena desafían cualquier signo propio la edad para deberse al público en un acto de absoluta maestría.

Por Prensa Latina

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