Huellas sureñas en Centroamericanos: Lorenzo Aragón

Los recuerdos y memorias de los deportistas cienfuegueros en los Juegos Centroamericanos cobrarán vida en este testimonio. El propósito es compartir con las nuevas generaciones las hazañas deportivas de Cienfuegos y de toda Cuba, en la voz de sus protagonistas, aquellos que hoy transitan las calles de forma anónima pero que un día hicieron vibrar a un país entero.

Testimonio de Lorenzo Aragón Armentero, gloria del boxeo cienfueguero:

“Natural de Santa Isabel de las Lajas, estuve vinculado al boxeo durante 22 años, 14 de ellos en la selección nacional. Mis resultados me llevaron a ser tres veces campeón mundial y tres veces campeón panamericano. Participé en dos Juegos Olímpicos: Atlanta 1996 y Atenas 2004, donde obtuve la medalla de plata.

En cuanto a los Juegos Centroamericanos, competí en dos ediciones: México y Cuba. No pude asistir a los de San Salvador porque nuestro país no participó. Aunque existía la Olimpiada del Deporte Cubano, creada por el Comandante Fidel Castro, con un nivel tan alto como los propios Centroamericanos —llegó a haber hasta dos púgiles rankeados mundialmente por cada división—, yo fui el primero en la mía.

Además, participé en 14 campeonatos nacionales Playa Girón, donde conquisté diez medallas de oro y una de bronce, en seis divisiones diferentes: 56 kg, 57 kg, 60 kg, 63.5 kg, 67 kg y los nuevos 69 kg.

Actualmente soy miembro de la Comisión Provincial de Boxeo en Cienfuegos, trabajando con los pinos nuevos. Nuestra provincia cuenta con una valiosa cantera de atletas que han logrado resultados en eventos nacionales e internacionales.

A los jóvenes deportistas los exhorto a aprovechar al máximo los momentos de mayor rendimiento en sus carreras y, sobre todo, a mantener mucha disciplina. Para mí, la familia juega un rol decisivo en el rendimiento físico y mental de un atleta. Si la familia no está bien, uno no está concentrado en lo que hace.